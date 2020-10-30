FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +8
79.33р92.63р
Что закрыто в СПБ с 26 октябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
30.10.2020 22:17
1
Печать

Гость из арктической тундры облюбовал Петропавловскую крепость. Его заинтересовали петербуржцы и газон

Петербуржцам довелось пообщаться с гостем арктической тундры, облюбовавшим Петропавловскую крепость 30 октября. Более подробно «Фонтанке» о нем рассказал автор YouTube-канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков.

«У стен Петропавловской крепости остановился на отдых гусь-гуменник. По виду это молодая птица, которая, скорее всего, отстала от своей стаи и решила отдохнуть в историческом центре нашего города», — сообщил блогер, добавив к своему рассказу снимки уникальной птицы.

По его словам, гусь-гуменник размножается в арктической тундре и лесотундре, а через Петербург летит на зимовку в Западную Европу. В объектив фотокамеры он попал в момент неспешного пощипывания газона на территории Петропавловской крепости. Глазков также отметил, что птица активно шла на контакт с людьми так как, скорее всего, она никогда не видела человека и не предполагает, что он может представлять для нее опасность.

«Остается надеяться, что в нашем городе она отдохнет, пополнит свои жировые запасы и успешно доберется до основных мест зимовки», — добавил блогер.

Он также напомнил, что в Петербурге можно встретить семь видов гусей: белолобого, серого, гуменника, пискульку, а также белощекую, черную или канадскую казарку. Такая встреча наиболее вероятна в апреле-мае или сентябре-декабре, объяснил Глазков.

Фото: Павел Глазков 
Фото: Павел Глазков
Фото: Павел Глазков

Ранее видели черную казарку

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

hal9000
Это гусыня Мими..она знает где достать чудесную приправу
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний