Гость из арктической тундры облюбовал Петропавловскую крепость. Его заинтересовали петербуржцы и газон
Петербуржцам довелось пообщаться с гостем арктической тундры, облюбовавшим Петропавловскую крепость 30 октября. Более подробно «Фонтанке» о нем рассказал автор YouTube-канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков.
«У стен Петропавловской крепости остановился на отдых гусь-гуменник. По виду это молодая птица, которая, скорее всего, отстала от своей стаи и решила отдохнуть в историческом центре нашего города», — сообщил блогер, добавив к своему рассказу снимки уникальной птицы.
По его словам, гусь-гуменник размножается в арктической тундре и лесотундре, а через Петербург летит на зимовку в Западную Европу. В объектив фотокамеры он попал в момент неспешного пощипывания газона на территории Петропавловской крепости. Глазков также отметил, что птица активно шла на контакт с людьми так как, скорее всего, она никогда не видела человека и не предполагает, что он может представлять для нее опасность.
«Остается надеяться, что в нашем городе она отдохнет, пополнит свои жировые запасы и успешно доберется до основных мест зимовки», — добавил блогер.
Он также напомнил, что в Петербурге можно встретить семь видов гусей: белолобого, серого, гуменника, пискульку, а также белощекую, черную или канадскую казарку. Такая встреча наиболее вероятна в апреле-мае или сентябре-декабре, объяснил Глазков.
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