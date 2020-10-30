Петербуржцам довелось пообщаться с гостем арктической тундры, облюбовавшим Петропавловскую крепость 30 октября. Более подробно «Фонтанке» о нем рассказал автор YouTube-канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков.

«У стен Петропавловской крепости остановился на отдых гусь-гуменник. По виду это молодая птица, которая, скорее всего, отстала от своей стаи и решила отдохнуть в историческом центре нашего города», — сообщил блогер, добавив к своему рассказу снимки уникальной птицы.

По его словам, гусь-гуменник размножается в арктической тундре и лесотундре, а через Петербург летит на зимовку в Западную Европу. В объектив фотокамеры он попал в момент неспешного пощипывания газона на территории Петропавловской крепости. Глазков также отметил, что птица активно шла на контакт с людьми так как, скорее всего, она никогда не видела человека и не предполагает, что он может представлять для нее опасность.