ФСБ и Роскомнадзор внесли «Пикабу» и «ЯПлакалъ» в список ОРИ. Теперь порталам придётся собирать информацию о пользователях и передавать её силовикам

Согласно законодательству РФ, участники реестра организаторов распространения информации (ОРИ) обязаны хранить на территории России информацию о всех действиях своих пользователей (приём, отправка, доставка любых видов сообщений) и любую текстовую, голосовую аудио-, видеоинформацию и т.д. В случае обращения силовиков к организаторам внесённых в реестр порталов, они обязаны предоставить запрашиваемую информацию.

«Пикабу» и «ЯПлакалъ» стали организаторами распространения информации благодаря ФСБ и Роскомнадзору. Теперь народным развлекательным порталам придётся сохранять всю информацию о пользователях, в том числе личную и отчитываться перед силовиками. Об этом 3 ноября пишет «Роскомсвобода».

«Пикабу» — русскоязычное информационно-развлекательное сообщество. Занимает 24 место среди самых популярных сайтов рунета и 464 строчку в мировом рейтинге Alexa Internet. Является адаптацией популярного западного портала Reddit. Весь контент сайта является пользовательским, авторы портала не занимаются публикацией информации. «Пикабу«создан в 2009 году. Серверы расположены в Германии.

В апреле 2020 года «Пикабу» показал аудитории отчёт о прозрачности перед спецслужбами. В нём была показана работа, которая ведётся администрацией портала с правоохранительными органами. По данным отчёта, Роскомнадзор 117 раз требовал заблокировать тот или иной контент (116 запросов были удовлетворены, 1 — обжалован). МВД 8 раз запрашивали информацию о пользователях из которых половина была удовлетворена.

«ЯПлакалъ» является сайтом того же характера что и «Пикабу» — информационно-развлекательный, где все публикации созданы самими посетителями портала. Занимает 29 место в рунете и 804-е в мире по данным Alexa Internet. Преимущественный контент портала — развлекательный видео, картинки, «фотожабы», анекдоты. Сайт создан в 2004 году. Серверы сайта также находятся в Германии.