Число жертв землетрясения в Измире продолжает расти. Как сообщает Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), к вечеру 3 ноября оно составляет 109.

«Из 1036 наших пострадавших граждан 898 выписаны, лечение 138 граждан продолжается», — добавляют в управлении.

Завершена проверка 13 из 17 пострадавших от толчков зданий, в которых проводятся поисково-спасательные работы, они продолжаются в 4 зданиях в 3 местах.

Прокуратура Измира в понедельник вечером выдала ордер на арест 9 из 11 лиц, причастных к строительству домов, обрушившихся в зоне землетрясения на западе Турции.