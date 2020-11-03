Число жертв землетрясения в Измире продолжает расти
Число жертв землетрясения в Измире продолжает расти. Как сообщает Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), к вечеру 3 ноября оно составляет 109.
«Из 1036 наших пострадавших граждан 898 выписаны, лечение 138 граждан продолжается», — добавляют в управлении.
Завершена проверка 13 из 17 пострадавших от толчков зданий, в которых проводятся поисково-спасательные работы, они продолжаются в 4 зданиях в 3 местах.
Прокуратура Измира в понедельник вечером выдала ордер на арест 9 из 11 лиц, причастных к строительству домов, обрушившихся в зоне землетрясения на западе Турции.
Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что все граждане, лишившиеся жилья, получат новые квартиры.