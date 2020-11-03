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03.11.2020 18:44
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Число жертв землетрясения в Измире продолжает расти

Число жертв землетрясения в Измире продолжает расти. Как сообщает Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), к вечеру 3 ноября оно составляет 109.

«Из 1036 наших пострадавших граждан 898 выписаны, лечение 138 граждан продолжается», — добавляют в управлении.

Завершена проверка 13 из 17 пострадавших от толчков зданий, в которых проводятся поисково-спасательные работы, они продолжаются в 4 зданиях в 3 местах.

Прокуратура Измира в понедельник вечером выдала ордер на арест 9 из 11 лиц, причастных к строительству домов, обрушившихся в зоне землетрясения на западе Турции.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что все граждане, лишившиеся жилья, получат новые квартиры.

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