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03.11.2020 15:14
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«Газель» на Выборгском шоссе лишилась кузова после встречи с КамАЗом на чёрных номерах

Серьёзное ДТП произошло на 25-м километре Выборгского шоссе. Есть пострадавший.

Как сообщает ГУ МЧС по Ленинградской области, ДТП в Сертолово во Всеволожском районе произошло 3 ноября около 12:25. На месте происшествия работали дежурные смены 147-й пожарной части области и 57-й пожарно-спасательной части Петербурга. Они деблокировали пострадавшего.

Издание 47news пишет, что, по предварительной информации, КамАЗ столкнулся с «Газелью» аварийной службы и в кабине зажало водителя. Он госпитализирован.

Кадр из видео в <a href="https://vk.com/spb_today" class="_">vk.com/spb_today</a>
Кадр из видео в vk.com/spb_today
Кадр из видео в <a href="https://vk.com/spb_today" class="_">vk.com/spb_today</a>
Кадр из видео в vk.com/spb_today
Кадр из видео в <a href="https://vk.com/spb_today" class="_">vk.com/spb_today</a>
Кадр из видео в vk.com/spb_today

«КамАЗ заезжал на КПП, а «Газель» влетела сзади, — рассказал очевидец Алексей в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». — Водитель жив, в сознании, увезли на скорой. [Его] накрыли, чтобы стекло убрать». На кадрах в паблике видно, что номера у КамАЗа чёрные — военные.

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