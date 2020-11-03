«Газель» на Выборгском шоссе лишилась кузова после встречи с КамАЗом на чёрных номерах
Серьёзное ДТП произошло на 25-м километре Выборгского шоссе. Есть пострадавший.
Как сообщает ГУ МЧС по Ленинградской области, ДТП в Сертолово во Всеволожском районе произошло 3 ноября около 12:25. На месте происшествия работали дежурные смены 147-й пожарной части области и 57-й пожарно-спасательной части Петербурга. Они деблокировали пострадавшего.
Издание 47news пишет, что, по предварительной информации, КамАЗ столкнулся с «Газелью» аварийной службы и в кабине зажало водителя. Он госпитализирован.
«КамАЗ заезжал на КПП, а «Газель» влетела сзади, — рассказал очевидец Алексей в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». — Водитель жив, в сознании, увезли на скорой. [Его] накрыли, чтобы стекло убрать». На кадрах в паблике видно, что номера у КамАЗа чёрные — военные.