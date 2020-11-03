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03.11.2020 12:21
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Доллар опустился ниже 80 рублей. Brent поднялась выше $ 39 за баррель

Доллар в ходе торгов 3 ноября опустился ниже 80 рублей. К полудню доллар подешевел на 73 копейки и составил 79,8 рубля. Перед закрытием торгов 2 ноября он торговался по 80,5 рубля.

Евро к этому моменту подешевел на 50 копеек — до 93,21 рубля.

При этом фьючерс на нефть эталонной марки Brent с поставкой в январе 2021 года растет в ходе торгов 3 ноября на 1,7%. По данным на 11:51 он торгуется по $ 39,66 за баррель.

Напомним, 3 ноября проходят выборы президента США.

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Комментарии (3)

Men13
Доллар никуда не «опускается» Он как был долларом так и есть. Это рубль давно уже опустился так что дальше некуда)
263836471
запретить экспорт нефти - и курс рубля стабилизируется! потомки за это спасибо скажут!
vodolaz789
ждем когда рубль опустится к 90. Нефть не будет дорожать! Локдаун. Авиакомпании работают на 30% перевозок в сравнение с 2019, топлива меньше требуется, всё больше думают и планируют использовать "зёленую энергию" вские солнечные панели и тд.
Сырьевым экономикам труба на ближайшие полгода минимум.
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