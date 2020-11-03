Доллар опустился ниже 80 рублей. Brent поднялась выше $ 39 за баррель

Доллар в ходе торгов 3 ноября опустился ниже 80 рублей. К полудню доллар подешевел на 73 копейки и составил 79,8 рубля. Перед закрытием торгов 2 ноября он торговался по 80,5 рубля.

Евро к этому моменту подешевел на 50 копеек — до 93,21 рубля.

При этом фьючерс на нефть эталонной марки Brent с поставкой в январе 2021 года растет в ходе торгов 3 ноября на 1,7%. По данным на 11:51 он торгуется по $ 39,66 за баррель.

Напомним, 3 ноября проходят выборы президента США.