С начала года квартиры в новостройках Петербурга подорожали на 19%. За квадрат в среднем придется отдать 136 тыс. рублей

Для сравнения: в январе квадратный метр в Петербурге стоил в среднем 115,5 тыс. рублей, в пригородах — 77,3 тыс. рублей. Бизнес-класс подорожал с начала года на 14,4% до 209,7 тыс. рублей, жилье элитного сегмента прибавило 6,4% до 384,5 тыс. рублей за квадратный метр.

Жилье в петербургских новостройках класса масс-маркет подорожало на 19% с начала года, в пригородной зоне — на 17,8%.По данным Консалтингового центра «Петербургская недвижимость», стоимость квадрата в городе достигла 136,3 тыс. руб. в октябре, в пригороде — 90,2 тыс. рублей.

В октябре цены на жилье на первичном рынке продолжали расти — на 3,6% в классе масс-маркет в Санкт-Петербурге и на 3,2% — в пригородах. Бизнес-класс за месяц подорожал на 3,6%.

«Одна из главных причин продолжающегося роста цен — сократившееся предложение, — рассказала Ольга Трошева, руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость». — В настоящее время объем предложения на рынке составляет около 3,2 млн кв. м, что более чем на 1 млн кв. м ниже значений, которые мы фиксировали, к примеру, в конце прошлого года. Спрос при этом активный, и с рынка продолжают вымываться оставшиеся бюджетные варианты, что также отражается на показателе средней цены».

Кроме того новые проекты выходят на рынок сразу с довольно высокой ценой на старте. К примеру, в объектах класса масс-маркет, вышедших в продажу в октябре, средняя стоимость «квадрата» составляла 142,8 тыс. рублей в Петербурге и 101,5 тыс. рублей — в Ленобласти.