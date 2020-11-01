Петербург встретит начало рабочей недели ветром, но без дождя — пока

Рабочая неделя в Петербурге начнётся сухо, прохладно и ветрено. Об ухудшении погоды горожан и гостей города предупреждает ГУ МЧС со ссылкой на прогнозы синоптиков.



По данным Северо-Западного гидрометцентра, в понедельник, 2 ноября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода, столбик термометра не поднимется выше 6 градусов тепла, а ночью может похолодать до нуля. Погодные ощущения может испортить ветер. В МЧС предупреждают, что его порывы достигнут 15 метров в секунду.



Уходя на работу во вторник, лучше не забывать зонт. В прогнозах дождь с порывистым ветром. В среду должно быть спокойнее, но суше не станет. Зато в городе ощутимо потеплеет. 3 и 4 ноября обещают 10–11 градусов тепла.

