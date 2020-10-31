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31.10.2020 19:04
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На Зеленогорском шоссе водитель Opel «сообразил на троих» и отправил шесть человек в больницу

Пять человек получили травмы средней степени тяжести в аварии с участием трёх автомобилей, которая произошла в Курортном районе Петербурга 31 октября. Ещё одного госпитализировали с тяжёлыми травмами.

Подробности ДТП на Зеленогорском шоссе «Фонтанке» сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области. По предварительной информации, около трёх часов дня на 11-м км шоссе 32-летний водитель Opel при выезде с второстепенной дороги столкнулся с двигавшимся слева Subaru.

Та от удара вылетела на встречную полосу движения и врезалась в Jeep. В результате серьёзнее всего пострадала 75-летняя пассажирка Subaru — её увезли в больницу в тяжелом состоянии.

Травмы средней степени тяжести получили 44-летняя женщина, которая сидела за рулём «японца», её 80-летний пассажир, 30-летняя водитель Jeep и два её пассажира: женщина 33 лет и 31-летний мужчина. Полиция проводит проверку по факту аварии.

© Фонтанка.Ру

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