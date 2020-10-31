Электронные крики робота-газонокосилки спасли его от наглого вора

Немецкий робот-газонокосилка стал жертвой вора прямо в разгар работы. Но не растерялся и обратился к владельцу с просьбой о помощи.



Как сообщает The Associated Press, день домовладельца в тихом западном городке Липпштадт, в земле Северный Рейн-Вестфалия, шел своим чередом, как вдруг на его телефон начали приходить сообщения от робота о том, что он перевернут вверх тормашками.



Удивленный мужчина выглянул на лужайку, чтобы проверить устройство, и встретился лицом к лицу с вором, который уже готовился бежать с его роботом под мышкой. От неожиданности тот выронил добычу и стремительно убежал.

