На северо-западе Великобритании, в Озерном крае, открыли первый в мире парк ежей, в котором они могут безопасно перенести зимнюю спячку. Как сообщает Lonely Planet, идея создания парка возникла после сокращения популяции животных на 98%.



Ежей признали исчезающим видом. Основные проблемы связаны с зимней спячкой, когда животные особенно уязвимы. На них нападают хищники, а люди ранят их газонокосилками.



«Ежи, находящиеся под угрозой исчезновения, — это огромный удар для дикой природы Британии и ее любителей. Мы хотели сделать что-то большое и смелое, чтобы привлечь внимание нации и побудить каждого принять участие в защите их от вымирания. А что может быть более привлекательным, чем миниатюрный парк отдыха, спроектированный и построенный специально для ежей?» — рассказала Кэтрин Линн, одна из авторов проекта.