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31.10.2020 14:03
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В Англии открылся первый в мире парк ежей. Их популяция сократилась на 98%

На северо-западе Великобритании, в Озерном крае, открыли первый в мире парк ежей, в котором они могут безопасно перенести зимнюю спячку. Как сообщает Lonely Planet, идея создания парка возникла после сокращения популяции животных на 98%.

Ежей признали исчезающим видом. Основные проблемы связаны с зимней спячкой, когда животные особенно уязвимы. На них нападают хищники, а люди ранят их газонокосилками.

«Ежи, находящиеся под угрозой исчезновения, — это огромный удар для дикой природы Британии и ее любителей. Мы хотели сделать что-то большое и смелое, чтобы привлечь внимание нации и побудить каждого принять участие в защите их от вымирания. А что может быть более привлекательным, чем миниатюрный парк отдыха, спроектированный и построенный специально для ежей?» — рассказала Кэтрин Линн, одна из авторов проекта.

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Комментарии (3)

footballer13
Если не трогать их ареал обитания, то они плодиться будут "быстрее, чем ёжики". А то сначала всё вырубаем и выкашиваем - а потом ой, что-то тут у нас флора-фауна того не этого.
Nafanka
Убогие англо-саксы даже ежей вывели на 98%! Им вообще ВСЕ мешают... Прямо как раковая опухоль на теле Земли... Ко всем лезут, всем гадят и всех пытаются извести... Одним словом - сволочи... )))
hal9000
А не проще просто не обкашивать всю округу...??..кому эта искусственная красота нужна...у них там и воробьям жить негде..
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