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30.10.2020 15:43
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Рейсовый автобус догнал грузовик на Красносельском шоссе, сообщают о пострадавших

Автобус не разминулся с грузовиком в Красносельском районе Петербурга днем 30 октября. Очевидцы говорят как минимум о двух пострадавших.

Как сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на Красносельском шоссе в Горелово рейсовый автобус № 487 (по данным «Организатора перевозок», маршрут обслуживает ООО «АТП Барс-2») врезался сзади в прицеп большегруза. На фото с места ДТП видно, что тягач следовал без груза.

Очевидица Алина в группе «Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село» пишет, что жертв в ДТП нет, но есть пострадавшие — они получили ушибы и ссадины. «Знаю точно, что две девочки (пострадали. — Прим. ред.). А остальные вроде не жаловались», — добавляет она.

Подробности произошедшего уточняются.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село»
Фото: «Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село»
Фото: «Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село»

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