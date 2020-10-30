Автобус не разминулся с грузовиком в Красносельском районе Петербурга днем 30 октября. Очевидцы говорят как минимум о двух пострадавших.



Как сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на Красносельском шоссе в Горелово рейсовый автобус № 487 (по данным «Организатора перевозок», маршрут обслуживает ООО «АТП Барс-2») врезался сзади в прицеп большегруза. На фото с места ДТП видно, что тягач следовал без груза.

Очевидица Алина в группе «Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село» пишет, что жертв в ДТП нет, но есть пострадавшие — они получили ушибы и ссадины. «Знаю точно, что две девочки (пострадали. — Прим. ред.). А остальные вроде не жаловались», — добавляет она.