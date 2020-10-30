FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+9°C/Завтра: +8
78.87р92.60р
Что закрыто в СПБ с 26 октябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
30.10.2020 12:24
2
Печать

Доллар превысил 79 рублей. Цены на нефть Brent упали до июньских показателей

Доллар поднялся выше 79 рублей в ходе торгов 30 октября. По данным на 11:50, американская валюта прибавила почти 20 копеек и торгуется за 79,11 рублей.

Перед закрытием торгов 29 октября доллар находился на уровне 78,9 руб. Евро к тому же моменту незначительно вырос к закрытию (92,07 руб.) и торгуется по 92,2 руб.

Индекс Мосбиржи, по данным на 11:59, снизился на 0,58%, до 2693,35 пункта, а индекс РТС — на 0,48%, до 1073,73 пункта. Ценные бумаги золотодобывающих Petropavlovsk и «Полюс» снизились на 2,34% и 2,19% соответственно, акции «Яндекса» упали на 1,9%, «Детского мира» — на 1,84%, iQIWI — на 1,6%. В лидерах роста «Сургутнефтегаз» (+0,22%) и ЛСР (+0,2%).

Цена фьючерсов на нефть эталонной марки Brent с поставкой в январе 2021 года незначительно опустилась — до $ 38,2 за баррель. Последний раз такие значения наблюдались в начале и середине июня 2020 года.

Мировые фондовые индексы на протяжении рабочей недели снижаются на фоне роста заболеваемости коронавирусом. Рубль слабеет по отношению к доллару и евро с середины недели. 29 октября евро достиг максимума за последние четыре года, превысив планку в 93 рубля.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

263877541
С Нового года ещё проезд подорожает.В российском бюджете будет больше рублей.И заживём как у Президента за пазухой.
Вышибатя
Надо просто усерднее молиться, так победим западных партнёров!!!
Кстати, санкций ещё добавить тоже не мешало бы, сыр из Швейцарии и Аргентины запретить обязательно. Зачем нам вообще этот запад!?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний