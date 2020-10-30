Доллар превысил 79 рублей. Цены на нефть Brent упали до июньских показателей

Доллар поднялся выше 79 рублей в ходе торгов 30 октября. По данным на 11:50, американская валюта прибавила почти 20 копеек и торгуется за 79,11 рублей.



Перед закрытием торгов 29 октября доллар находился на уровне 78,9 руб. Евро к тому же моменту незначительно вырос к закрытию (92,07 руб.) и торгуется по 92,2 руб.



Индекс Мосбиржи, по данным на 11:59, снизился на 0,58%, до 2693,35 пункта, а индекс РТС — на 0,48%, до 1073,73 пункта. Ценные бумаги золотодобывающих Petropavlovsk и «Полюс» снизились на 2,34% и 2,19% соответственно, акции «Яндекса» упали на 1,9%, «Детского мира» — на 1,84%, iQIWI — на 1,6%. В лидерах роста «Сургутнефтегаз» (+0,22%) и ЛСР (+0,2%).

