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28.10.2020 07:51
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На проспекте Римского-Корсакова ночью загорелась крыша дома

Крышу дома тушили в Адмиралтейском районе в ночь на 28 октября. Обошлось без пострадавших.

Как сообщает управление МЧС по Петербургу, пожар в доме 65/11 по проспекту Римского-Корсакова начался в начале второго ночи. В шестиэтажном здании горела кровля обрешетка на площади 20 кв.метров.

С огнем справились в 02:54. На месте работали 4 единицы техники и 15 человек личного состава.

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