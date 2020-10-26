Беглов про новый локдаун: «Мы не выбираем между экономикой и здоровьем»
Губернатор Александр Беглов отметил, что экономика города восстанавливается после удара первой волны и важно сохранить эти темпы и избежать нового локдауна. Но выбирать между ней и здоровьем петербуржцев в Смольном не намерены.
«Очень важно сейчас поддержать позитивные тренды, справиться с новым всплеском заболеваемости без повторного локдауна. Мы не выбираем между экономикой и здоровьем. Здоровье и жизнь петербуржцев всегда на первом месте», — заявил губернатор 26 октября в эфире «Радио России».
Градоначальник напомнил, что город ужесточает режим соблюдения уже введенных ограничений.
«Усилили контроль за соблюдением мер безопасности на предприятиях и в организациях. Время уговоров закончилось: начинаем расширять масштаб проверок и привлекать нарушителей к ответственности. Вводим жесткий контроль за использованием средств защиты на всех видах транспорта. Уверен, что петербуржцы отнесутся с пониманием к такому требованию», — сообщил губернатор.
Как писала «Фонтанка», сам губернатор Петербурга с субботы, 24 октября, работает дистанционно из-за возможного контакта с людьми, заболевшими коронавирусом.