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26.10.2020 18:48
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Беглов про новый локдаун: «Мы не выбираем между экономикой и здоровьем»

Губернатор Александр Беглов отметил, что экономика города восстанавливается после удара первой волны и важно сохранить эти темпы и избежать нового локдауна. Но выбирать между ней и здоровьем петербуржцев в Смольном не намерены.

«Очень важно сейчас поддержать позитивные тренды, справиться с новым всплеском заболеваемости без повторного локдауна. Мы не выбираем между экономикой и здоровьем. Здоровье и жизнь петербуржцев всегда на первом месте», — заявил губернатор 26 октября в эфире «Радио России».

Градоначальник напомнил, что город ужесточает режим соблюдения уже введенных ограничений.

«Усилили контроль за соблюдением мер безопасности на предприятиях и в организациях. Время уговоров закончилось: начинаем расширять масштаб проверок и привлекать нарушителей к ответственности. Вводим жесткий контроль за использованием средств защиты на всех видах транспорта. Уверен, что петербуржцы отнесутся с пониманием к такому требованию», — сообщил губернатор.

Как писала «Фонтанка», сам губернатор Петербурга с субботы, 24 октября, работает дистанционно из-за возможного контакта с людьми, заболевшими коронавирусом.

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Комментарии (11)

Павел Михайлов
Беглову конечно плевать на экономику и доходы петербуржцев. Его зарплата (как и все халявные льготы) не уменьшиться даже на копейку, если он вообще нас оставит без средств к существованию. Вот безнаказанно и занимается профанацией деятельности. Толку от них нет, а видимость работы - есть.
Valer_Kulik
Всё это понятно, что до врачей не дозвониться и ты остаёшься один на один с болезнью.
Но что принимать-то, чтоб не скопытиться? Да-да, я о нем самом, о самолечении.
Al20
Весной считал свободные койки и всех по домам посадил. Сейчас вдруг экономикой озаботился. Все гораздо проще. Из бункера сказали, что денег нет и не будет. Здесь не Москва, бюджет запросто треснет.
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