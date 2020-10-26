Беглов про новый локдаун: «Мы не выбираем между экономикой и здоровьем»

Губернатор Александр Беглов отметил, что экономика города восстанавливается после удара первой волны и важно сохранить эти темпы и избежать нового локдауна. Но выбирать между ней и здоровьем петербуржцев в Смольном не намерены.



«Очень важно сейчас поддержать позитивные тренды, справиться с новым всплеском заболеваемости без повторного локдауна. Мы не выбираем между экономикой и здоровьем. Здоровье и жизнь петербуржцев всегда на первом месте», — заявил губернатор 26 октября в эфире «Радио России».