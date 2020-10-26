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26.10.2020 19:53
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Опасное для жизней импортозамещение. Фонд Хабенского, AdVita и «Подари жизнь» просят Путина вернуть исчезающие лекарства для больных раком детей

Благотворительные фонды России пожаловались на катастрофическую ситуацию с дефицитом важнейших препаратов для лечения онкобольных и просят власти принять экстренные меры. В противном случае, по их оценке, возможны гибель тысяч людей и регресс отечественной онкологии.

Открытое письмо, которое направлено президенту, в Госдуму, Совет Федерации и профильные ведомства, опубликовано 26 октября. Под обращением подписались AdVita, «Подари жизнь», Фонд Константина Хабенского, «Энби» и другие благотворительные организации.

Как говорится в письме, фонды столкнулись с критической нехваткой 26 «незаменимых противоопухолевых препаратов», среди которых винкристин, этопозид, даунорубицин, митоксантрон, идарубицин, метотрексат, цитарабин, карбоплатин и другие. Отмечается, что исчезли недорогие лекарства, которые десятки лет являются основой для лечения онкобольных, в том числе детей. Без лекарств излечение невозможно, настаивают авторы.

«Сейчас основной пул решений, который влияет на рынок лекарственных средств, находится на стороне Минпромторга и ФАС, у которых нет задачи вылечить людей, а есть задачи «поднять отечественную фарму» и «побороться с коррупцией». Поэтому в приоритете экономические (безусловно, очень важные), а не медицинские цели и задачи», — говорит член правления фонда AdVita Елена Грачёва.

Авторы призывают срочно провести централизованную госзакупку препаратов, с которыми сложилась наиболее тяжелая ситуация, и их распределение по клиникам; озаботиться системой контроля и быстрого реагирования, чтобы в будущем онкологические больные без перебоев получали качественные лекарства; а также пересмотреть порядок формирования начальной минимальной цены контракта и отменить правило «третий лишний» для онкологического и гематологического профиля. В соответствии с ним иностранцы не допускаются к торгам при наличии двух отечественных поставщиков.

«Если же срочные действия не будут предприняты, возникшая нехватка лекарств уже в самое ближайшее время приведет к гибели тысяч людей и отбросит российскую онкологию на десятилетия назад», — сказано в обращении.

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