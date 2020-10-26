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26.10.2020 09:49
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У ресторана на Новочеркасском махали битой. Тело поверженного увезли в багажнике, но недалеко

Двое горожан стали свидетелями разборок с применением биты, в результате которых тело поверженного погрузили в багажник машины и увезли в неизвестном направлении. Что предшествовало конфликту с летальным исходом — только предстоит выяснить.

Как стало известно «Фонтанке», ранним утром 26 октября жители Новочеркасского проспекта в Петербурге увидели, как на парковке у ресторана «Швабский домик» неизвестный с битой бьет ею мужчину. Все это, по их словам, происходило на глазах у дамы и сопровождалось ее криками «Саша, не надо». Затем эти двое погрузили избитого в багажник серого Hyundai, который скрылся в направлении станции метро «Ладожская».

Фото: Фонтанка.ру
Фото: Фонтанка.ру
Фото: Фонтанка.ру
Фото: Фонтанка.ру

Далеко им уехать не удалось. Полицейские остановили указанный автомобиль прямо на проезжей части на проспекте Косыгина. Открыв багажник, они обнаружили бездыханное тело. В окровавленном салоне машины находились мужчина и женщина, по предварительным данным, в неадекватном состоянии и со следами ушибов.

Проверка показала, что серый Hyundai принадлежит 38-летнему уроженцу Красноярска. Погибшим оказался 35-летний водитель, который приехал в Петербург из Киргизии. Судя по всему, он арендовал этот автомобиль для подработки.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России по городу и области, задержанные мужчина и женщина доставлены для разбирательства в отдел полиции, где проверяются на причастность к гибели таксиста.

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Комментарии (11)

german_5e4d02dc5a4f9
Мдэ. Получит лет 6. Выйдет. И за старое.
AGP
Полиционеры быстро сработали, молодцы.
sektor7
Сдал свой хундай киргизу в аренду.
Сам дома сидел, богател, в уме подсчитывал доход.
А киргиз при расчете пуст оказался.
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