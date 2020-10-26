Двое горожан стали свидетелями разборок с применением биты, в результате которых тело поверженного погрузили в багажник машины и увезли в неизвестном направлении. Что предшествовало конфликту с летальным исходом — только предстоит выяснить.



Как стало известно «Фонтанке», ранним утром 26 октября жители Новочеркасского проспекта в Петербурге увидели, как на парковке у ресторана «Швабский домик» неизвестный с битой бьет ею мужчину. Все это, по их словам, происходило на глазах у дамы и сопровождалось ее криками «Саша, не надо». Затем эти двое погрузили избитого в багажник серого Hyundai, который скрылся в направлении станции метро «Ладожская».