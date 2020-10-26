Аквабайкеры — не только хулиганы. Как гидроциклисты ищут общий язык с городскими властями

У аквабайкеров в Петербурге репутация не ахти. При этом в городе сотни официально зарегистрированных водных мотоциклов, а спокойствие гостей и жителей нарушают лишь единицы.

Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»/Архив

В рамках круглого стола городские чиновники и владельцы гидроциклов попытались найти решение этой проблемы. Есть трудности Как рассказал начальник ФКУ «Центр Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по городу Санкт-Петербургу» Александр Радько, движение на воде в Петербурге регулируется несколькими законами. — Есть Большая Нева, где действуют правила плавания по внутренним водным путям, и есть акт города Санкт-Петербурга, который регламентирует нахождение гидроциклов на акватории водоемов города — реках и каналах, — где запрещено находиться этому виду маломерных судов, — объяснил Радько. — Сегодняшняя тема возникла из-за того, что на протяжении нескольких лет наш город лихорадило от хулиганов, обливающих людей, превышающих скорость и мешающих движению пассажирских судов.

Председатель комитета по транспорту Санкт-Петербурга Кирилл Поляков считает, что одними законами проблему не решить. — Мы недавно проводили встречу с Региональной ассоциацией поддержки и развития водно-моторного спорта, — сообщил Поляков. — Они многое делают, но важнее до каждого донести, что на воде надо себя вести достойно и соблюдать правила. Тогда и те меры, которые мы вынуждены принимать к гидроциклистам, будут не такими жесткими. Смольный позиционирует Санкт-Петербург как столицу водного туризма России с уникальными возможностями для отдыха на воде. А реки и каналы — это одна из главных визитных карточек города. — Поэтому нам не безразлично, что происходит на реках и каналах, — продолжил мысль председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев. — Приоритетом для нас являются экскурсионные прогулки. Судовладельцы прогулочных судов прежде всего заинтересованы в порядке. Они хотят, чтобы правила речного движения были понятными для всех. Также к нам обратилась региональная ассоциация аквабайкеров — и нам они тоже интересны. При их поддержке можно проводить событийные мероприятия на воде.

Помимо хулиганских выходок ежегодно фиксируются несчастные случаи с участием гидроциклистов. Здесь, как говорят чиновники, корень проблемы кроется в незаконном прокате и недостаточном уровне самосознания: люди часто управляют водным мотоциклом без должных навыков и документов. Нарушителей правил аренды тоже отлавливают и заводят на них уголовные дела по статье о предоставлении недоброкачественных услуг. — Есть юридические казусы, которые используют эти прокатчики, — заявил Радько. — Они не получают лицензии, составляют договоры так, будто отдают гидроциклы для фотографирования. Вот мы сейчас их и разбиваем в судах. То есть мы боремся и очень активно. Доступное хобби или роскошь Аквабайкеры в большинстве своем и сами выступают против хулиганов и нелегального проката, потому что те портят общий имидж и мешают конструктивному диалогу с властями. — К увлечению гидроциклами приходят по-разному, — рассказал вице-президент Региональной ассоциации поддержки и развития водно-моторного спорта Борис Троников. — Люди покупают аквабайки, спускаются на воду, а дальше многие начинают просто путешествовать по рекам и каналам своего города. Иногда начинается неорганизованность, которая мешает другим участникам движения. Как нам кажется, это происходит в том числе и от того, что недостаточно ведется просветительская работа: что можно, а чего нельзя делать при управлении гидроциклом. При этом есть небольшие группы, которые сознательно заходят в реки и каналы, чтобы нахулиганить, специально пошуметь для собственного удовольствия. Самая же существенная и обсуждаемая в сообществе аквабайкеров проблема — высокие налоги на право владения этим транспортным средством.

— Дело в том, что гидроцикл считается предметом роскоши, и налог в Санкт-Петербурге на него — 500 рублей на одну лошадиную силу, — продолжил Троников. — Чтобы было понятно — в среднем у гидроцикла 200 лошадиных сил, но есть и 260, и 300 л/с. Таким образом, каждый год необходимо платить налог примерно 100 тысяч рублей. Для того, чтобы несколько раз за сезон спуститься и прокатиться, — это, конечно же, слишком много. Средняя стоимость аквабайка — от 500 тысяч до 1,2 млн рублей, не считая новые модели, стоимость которых при текущем курсе валют доходит до 1,8 — 2 млн руб. Не похоже на роскошь, если сравнивать с автомобилями, катерами и даже мотоциклами. Подобная ставка налога многих останавливает от постановки своего гидроцикла на учет, что автоматически делает из аквабайкера нарушителя, и существующие запреты и ограничения на движения в реках и каналах становятся не актуальными. Тут необходим диалог с властями города, тем более что варианты решения проблемы есть! Другая проблема, которая приводит к отсутствию должной организации и контроля соблюдения порядка на воде, — отсутствие спусков. По сути, в городе есть один обустроенный спуск для аквабайков.

— Если организовать подобные спуски с местом хранения гидроциклов, раздевалками и душевыми с помощью города — проще было бы и выявлять хулиганов, — объяснил Троников. — Ведь когда ты предоставляешь льготные условия, ты и правила диктуешь: можно вести учет, когда гидроциклист спустился на воду, когда поднялся. Также было бы проще лишать нарушителей права пользоваться таким спуском. Но для этого нужна совместная работа. Еще одной проблемой он считает отсутствие альтернативы закрытым для гидроциклистов рекам и каналам. — Действительно, очень многие гидроциклисты заходят в реки и каналы, где находиться нельзя, — сказал вице-президент ассоциации. — Это происходит в том числе и от того, что когда ты спускаешь гидроцикл, тебе надо себя чем-то занять. Но трасс, где ты можешь реализовывать свое мастерство, или каких-то других организованных мест пребывания просто нет. Получается, что ты развлекаешься как можешь. Если город ограничивает аквабайкерам нахождение в реках и каналах — что-то нужно предложить взамен. Стоит активнее создавать альтернативные места притяжения, где ты можешь выйти на берег, перекусить, сходить в туалет. Этим всем тоже нужно заниматься совместно с городом.

Что можно сделать? По словам Полякова, город активно пытается противостоять хулиганам-аквабайкерам. — Однако для этого, к сожалению, у нас сейчас не очень много возможностей, — подчеркнул председатель комитета по транспорту. — Это и ГИМС, и агентство внешнего транспорта, подведомственное комитету, это водная полиция, которая осуществляет патрулирование. Но гидроцикл поймать сложно, да и гоняться за ним — опасная затея, особенно если у человека нет большого опыта. Поэтому мы периодически проводим проверки на местах базирования гидроциклов. Как с бороться с хулиганами? Ловить и убеждать. В том числе с участием других, законопослушных аквабайкеров, которые хотят, чтобы отдых на воде для всех был безопасным. Стратегию привлечения самих аквабайкеров считает правильным и Александр Радько. По его словам, в его подчинении недавно появилось 13 внештатных сотрудников из числа активных гидроциклистов. — Будем проводить совместное патрулирование — катер ГИМС и три-четыре гидроцикла, — заявил он. — Уверен, что хулиганы, когда увидят, что мы работаем в таком ключе, тоже примкнут к нам: им будет уже просто неинтересно обливать прохожих. Давайте вспомним, что в 70-х годах Санкт-Петербург был хулиганским городом, особенно такие районы, как Василеостровский и Красногвардейский. И как милиция избавилась от этого? Она привлекала хулиганов, которые еще не встали на путь уголовщины, во внештатные сотрудники милиции и в добровольные дружины.

Начальник СПб ГКУ «Поисково-спасательная служба Санкт-Петербурга» Юрий Данчук в ситуации со спуском/подъемом маломерных судов предложил обратить внимание на опыт других городов: например, Москвы. — В столице существуют спортивно-оздоровительные комплексы, рядом с ними расположены спасательные станции, которые позволяют любителям аквабайков спускаться, обучать детей, готовить любителей управлению гидроциклом, — рассказал Данчук. — Такие же клубы и комплексы можно сделать и у нас: создать там условия для аквабайков, откуда уже будут начинаться, возможно, какие-то маршруты по всему городу, к Кронштадту, по Неве. Либо такое можно организовать при спасательных станциях, которых у нас 19 штук. Они сейчас как раз проходят стадию проектирования и формирования на будущее. В ближайшие пять лет их все будут реконструировать, включая береговую инфраструктуру.

И себя показать, и на других посмотреть В сентябре Региональная ассоциация поддержки и развития водно-моторного спорта в рамках Дня туризма помогла за свой счет организовать красочное шоу. В свою очередь, чиновники впервые согласовали официальное мероприятие гидроциклистов — закрытие сезона. По сути, это был первый подобный пример сотрудничества между городом и аквабайкерами. — Ребята прекрасно отработали день туризма, показав все возможности проводить красочные активности на воде, которые действительно привлекли внимание туристов и пользователей социальных сетей — главный источник рекламы в современном мире, — заявил Корнеев. — Получилось очень красиво благодаря тому, что мы все сели за круглый стол и достаточно долго разбирались, как это сделать. Тут главное организованность и плановость. Хотя это был сложный разговор, потому что у судовладельцев экскурсионных маршрутов есть регулярное расписание, по которому они проводят туристические поездки. Просто нужно составить это расписание и понять, что те праздники и организованные мероприятия, которые могут проводиться в соответствии со всеми согласованиями, действительно привлекут туристов. Мы готовы этот событийный ряд формировать, готовы его продвигать и рассказывать о нем гостям города. Все мы понимаем, что аквабайкеры — это сообщество активно путешествующих людей. И мы их тоже рады видеть в Санкт-Петербурге. Для нас определиться с нормальными правилами использования внутренних водных путей Санкт-Петербурга очень важно, потому что там нужно найти место всем возможным активностям на реках и каналах, но так, чтобы они не противоречили друг другу. — День туризма получился отличным, — поддержал Александр Радько председателя комитета по туризму. — Такие события можно проводить ежегодно. Еще можно устроить соревнования аквабайкеров, поставить для этого трассу возле ГИМСа. Там же будем рассказывать о правилах вождения. Нужно только это сделать, чтобы люди открыли сайт и увидели, что в следующем году такое-то мероприятие будет в такое-то время. Это окажется и зрителям интересно, и самим гидроциклистам, которым будет куда тратить свой адреналин. Тогда и поводов писать про аквабайкеров в положительном ключе станет больше. Если сумеем — сделаем все это организовано и по правилам, тогда можно будет как-то влиять на снижение налогов. Потому что все увидят, что это не средство роскоши, а нормальное спортивное увлечение, как велосипед или лыжи. — Я бы только хотел напомнить, что сообщество живет для себя, — добавил Троников. — Мы, гидроциклисты, хотим не только быть объектом привлечения туристов, но и получать удовольствие для себя. На самом деле, это большой труд — пройти колонной в 150 гидроциклов по рекам и каналам. Удовольствия это доставляет мало, потому что очень трудно управлять судном — создается множество волн, кто-то может врезаться в гранит и так далее. Это больше торжественное мероприятие. Многие аквабайкеры готовы к альтернативному времяпрепровождению на воде, но нужно создавать эти альтернативы. Иначе никакими запретами не остановишь. Тем не менее, я еще раз хочу сказать спасибо всем причастным за день туризма и проведенное в рамках этого дня закрытие сезона. В первый раз удалось согласовать мероприятие — во многом благодаря комитету по развитию туризма и Александру Викторовичу, который всегда нас поддерживает. Многие из нашего движения это оценили. Мы поняли, что надо двигаться в этом направлении. В финале круглого стола все участники пришли к тому же выводу: диалог начался, и это отлично. Начальник поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга Юрий Данчук пригласил вице-президента Региональной ассоциации поддержки и развития водномоторного спорта Бориса Троникова на отдельную встречу — обсудить «перспективные планы». — При правильном направлении и диалоге с правительством у нас получится реализовать и условия, и спуски, — подытожил он. Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»