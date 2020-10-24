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24.10.2020 10:45
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Посмотрите, какая красота! Пока вы спали, читатели «Фонтанки» в Ленобласти любовались северным сиянием

Разноцветные всполохи раскрасили небо над Ленинградской областью в ночь на 24 октября. Пользователи соцсетей, любители звёздного неба, поделились снимками, сделанными в разных частях региона.

Фото: t.me/astrophotoboloto
Фото: t.me/astrophotoboloto
Фото: t.me/astrophotoboloto
Фото: t.me/astrophotoboloto
Фото: t.me/astrophotoboloto
Фото: t.me/astrophotoboloto

Так, сияние наблюдали в Лосево, Приозерске, Кондратьево, Запорожском и других населённых пунктах. До последнего возможность наблюдения была под вопросом, так как небо было затянуто облаками, однако ясные участки всё же удалось найти.

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