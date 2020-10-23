FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +5
76.47р90.41р
Что закрыто в СПБ с 26 октябряШколы и карантинПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
23.10.2020 19:10
1
Печать

На виадуке Планерной сообразили на пятерых с каршерингом, пробка аукается и на ЗСД

Массовая авария усугубила традиционно непростую по пятничным вечерам дорожную ситуацию в Приморском районе Петербурга. Пробка на Планерной улице затрудняет проезд и на ЗСД.

Как сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на виадуке на Планерной улице столкнулись пять автомобилей. Одним из участников ДТП стал каршеринг. Со слов очевидцев, он разбит «в хлам». О пострадавших не сообщается.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Авария изрядно затрудняет движение. По данным «Яндекс.Пробок», Планерная улица стоит в обе стороны, особенно плотно в районе Богатырского проспекта. Кроме того, сервис показывает многокилометровую пробку на ЗСД, которая начинается еще от Васильевского острова.

В пресс-службе «Магистрали Северной столицы» рассказали, что вечером в пятницу на ЗСД традиционно очень плотный трафик, а сегодня ситуацию осложнила пробка на Планерной.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

***_555
Что там со съездом на Шуваловский?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний