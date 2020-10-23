На виадуке Планерной сообразили на пятерых с каршерингом, пробка аукается и на ЗСД
Массовая авария усугубила традиционно непростую по пятничным вечерам дорожную ситуацию в Приморском районе Петербурга. Пробка на Планерной улице затрудняет проезд и на ЗСД.
Как сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на виадуке на Планерной улице столкнулись пять автомобилей. Одним из участников ДТП стал каршеринг. Со слов очевидцев, он разбит «в хлам». О пострадавших не сообщается.
Авария изрядно затрудняет движение. По данным «Яндекс.Пробок», Планерная улица стоит в обе стороны, особенно плотно в районе Богатырского проспекта. Кроме того, сервис показывает многокилометровую пробку на ЗСД, которая начинается еще от Васильевского острова.
В пресс-службе «Магистрали Северной столицы» рассказали, что вечером в пятницу на ЗСД традиционно очень плотный трафик, а сегодня ситуацию осложнила пробка на Планерной.