Коронавирус убил дух Рождества. Санте в Америке запретили говорить с детьми как в кино

Впервые за 159 лет Санта-Клаусы не появятся перед Рождеством в американских магазинах сети Macy’s и не будут общаться с детьми в привычном формате. От традиции, которая стала символом праздника в США и фигурировала во многих сюжетах книг и фильмов, например в «Чуде на 34-й улице», пришлось отказаться из-за пандемии коронавируса.



Как пишет издание Deadline, компания решила не рисковать здоровьем покупателей и предпочла перевести общение с Сантой в онлайн-режим. С 27 ноября по 24 декабря для этого запустят специальный сайт, где детей поприветствуют эльфы, поиграют с ними, а затем отправят на виртуальную встречу с Санта-Клаусом, где ему можно будет озвучить свой список желаний и сделать селфи.