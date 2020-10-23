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23.10.2020 14:44
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Коронавирус убил дух Рождества. Санте в Америке запретили говорить с детьми как в кино

Впервые за 159 лет Санта-Клаусы не появятся перед Рождеством в американских магазинах сети Macy’s и не будут общаться с детьми в привычном формате. От традиции, которая стала символом праздника в США и фигурировала во многих сюжетах книг и фильмов, например в «Чуде на 34-й улице», пришлось отказаться из-за пандемии коронавируса.

Как пишет издание Deadline, компания решила не рисковать здоровьем покупателей и предпочла перевести общение с Сантой в онлайн-режим. С 27 ноября по 24 декабря для этого запустят специальный сайт, где детей поприветствуют эльфы, поиграют с ними, а затем отправят на виртуальную встречу с Санта-Клаусом, где ему можно будет озвучить свой список желаний и сделать селфи.

Возобновят ли традиционные встречи с волшебником на следующий год — пока неизвестно.

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