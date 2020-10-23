На Новой сцене Александринки представят двойной спектакль об «эффекте бабочки» и мусоре
27 октября на Новой сцене Александринского театра состоится премьера театрально-социального проекта «Человек. Эффекты». Это диптих, состоящий из постановок «И грянул гром» Яны Савицкой и «Пакетик, который хотел быть нужным» Петра Чижова. Основная тема, на которую пойдет разговор, — экология отношений в предельно широком смысле: речь не только про межчеловеческие взаимосвязи, но и между людьми и тем, что их окружает — вещами и природой, а также пространством и временем.
Работа Яны Савицкой — это инклюзивный спектакль, поставленный по новелле Рэя Брэдбери «И грянул гром». Главный герой отправляется в прошлое и наступает там на бабочку — а когда возвращается домой, застает мир совершенно иным. Этот сюжет стал известен как «эффект бабочки»: любое, даже самое мелкое действие может оказать неожиданное и весьма ощутимое влияние — где-нибудь в другом месте и в другое время. У постановки будет подвижная структура: тема дискутируемых вопросов впоследствии будет меняться в зависимости от актуальной повестки дня.
Петр Чижов для своего спектакля выбрал текст современного драматурга Гули Насыровой. Изначально пьеса была написана для кукольного театра, но режиссер нашел художественное решение и поставил драматический спектакль с участием дуэта музыкантов и семерых актеров (четверо из которых с диагнозом «расстройство аутистического спектра»). Главный герой — одноразовый полиэтиленовый пакет — переживает серию приключений на пути к острову, где он надеется переродиться, получив возможность стать чем-то иным.
Начало в 19:00. (12+)
Наталия Эфендиева