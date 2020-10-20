На станцию «Горный институт» в 2020 году перекинут еще 800 млн рублей. От переноса сроков это не спасает

Проект распоряжения опубликован 20 октября. Согласно ему, на участок Лахтинско-Правобережной линии от «Спасской» до «Горного института» («Большой проспект») добавляют 800 млн рублей: теперь стоимость работ на 2020 год составит 2,9 млрд рублей. Эти средства изыскали за счет сокращения финансирования замены эскалаторов на «Технологическом институте» (206 млн) и коричневой линии (11 млн). Однако основной объем (583 млн) — это перенесенные работы, на них оставили 1,6 млрд; речь идет о закрытии объемов по уже введенным станциям Фрунзенского радиуса и Невско-Василеостровской линии.

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры планирует еще раз перераспределить средства внутри адресной программы по строительству метро в Петербурге. В выигрыше — ранее обделенная оранжевая линия.

Это не первая «накачка» Лахтинско-Правобережной линии. В начале сентября губернатор подписал распоряжение, которое перебросило на нее 1,16 млрд. Правда, перед этим в ходе весенней корректировки бюджета именно оранжевая линия пострадала больше всего: строительство подземки тогда урезали на 5 млрд, ЛПЛ — на 3,5 млрд.

В сентябре же было подписано допсоглашение по контракту на Лахтинско-Правобережную линию. Согласно ему, сдача участка переносится с 2022 на 2023 год. Это не первое продление сроков: изначально участок собирались сдавать еще в 2019 году.

По состоянию на начало осени «Метрострой» выполнил работ по контрактам на 2020 год на 3,825 млрд; из них 2,488 млрд — на Красносельско-Калининской линии, 922 млн — на Лахтинско-Правобережной, остальное — на Фрунзенском радиусе.