FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: +3
77.92р91.31р
Карабахский конфликтПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
20.10.2020 09:53
4
Печать

ДТП на Стачек попало на видео: нарушитель отправился на газон, высекая искры

Камера наружного наблюдения зафиксировала ночное ДТП на проспекте Стачек. Видео оказалось в распоряжении «Фонтанки».

Два автомобиля столкнулись на перекрёстке Стачек и улицы Зенитчиков 20 октября около 3:20. Видео доказывает правоту очевидца: белый «Фольксваген» двигался по Зенитчиков на красный сигнал светофора, а серый «Фольксваген» — по Стачек на зелёный. Машины, ударившись бортами, разлетелись, как бильярдные шары: белая, высекая искры, на газон, а серая на «зебру». Светофор не задело.

Фонтанка.ру

По предварительным данным УГИБДД, в аварии никто не пострадал. Очевидец же рассказывал, что у одного водителя лицо было в крови, а у второго проблемы с шейным отделом позвоночника.

Кадр из видео в <a href="https://vk.com/spb_today" class="_">vk.com/spb_today</a>
Кадр из видео в vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

a.159753123
За рулем белого находился водитель, гость культурной столицы, который сразу заявил, что "не понимает по-русски". Красный цвет, получается, тоже исключительно русскоязычное явление.
DEMOMON
Белый прилип.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний