ДТП на Стачек попало на видео: нарушитель отправился на газон, высекая искры
Камера наружного наблюдения зафиксировала ночное ДТП на проспекте Стачек. Видео оказалось в распоряжении «Фонтанки».
Два автомобиля столкнулись на перекрёстке Стачек и улицы Зенитчиков 20 октября около 3:20. Видео доказывает правоту очевидца: белый «Фольксваген» двигался по Зенитчиков на красный сигнал светофора, а серый «Фольксваген» — по Стачек на зелёный. Машины, ударившись бортами, разлетелись, как бильярдные шары: белая, высекая искры, на газон, а серая на «зебру». Светофор не задело.
Фонтанка.ру
По предварительным данным УГИБДД, в аварии никто не пострадал. Очевидец же рассказывал, что у одного водителя лицо было в крови, а у второго проблемы с шейным отделом позвоночника.