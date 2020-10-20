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20.10.2020 08:15
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Один белый, другой серый — два «Фольксвагена» разбились на Стачек

Перекрёсток проспекта Стачек и улицы Зенитчиков пришлось убирать после ночной аварии: он был усеян осколками.

Как рассказывают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», 20 октября около 3:20 там столкнулись два «Фольксвагена». По предварительным данным очевидца (не ГИБДД), серой «Поло» двигался на зелёный сигнал светофора по Стачек в сторону Комсомольской площади, а белая машина — на запрещающий сигнал по Зенитчиков в сторону маршала Говорова. Серый «Фольксваген» ударился о светофор, белый вылетел на газон.

Фото: Павел, «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

В отделе пропаганды УГИБДД по городу и области «Фонтанке» сообщили, что эта авария оформлена, пострадавших не зафиксировано. Подписчик «ДТП и ЧП» Павел, по его словам, видел как минимум одного раненого: «Водитель Polo был явно в шоковом состоянии и говорил, что возможно есть травма шейного отдела и, что не помнит сам момент удара. У водителя белого автомобиля лицо в крови».

Точные обстоятельства ДТП выясняются.

Фото: Павел, «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

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Комментарии (3)

тат2007amg
Сами пишут шо серой, а комменты трут, ироды ))
Маэстро
Водителю белого красненький цвет больше нравится, зелёный ему не идёт...
baddancer
Вот так вот весело, с шутками и прибаутками, Фонтанка информирует нас о городских происшествиях. )
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