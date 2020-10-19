Александр Цыпкин привился от гриппа и подхватил коронавирус. Выступление в Петербурге под вопросом

Писатель Александр Цыпкин заразился коронавирусной инфекцией. Незамедлительно отреагировать на ухудшение самочувствия помешала вакцина от гриппа.

О своём самочувствии Цыпкин 19 октября сообщил в инстаграме. По его словам, он заметил подозрительные симптомы, но списал их на последствия прививки от гриппа. Однако позже тест показал положительный результат на коронавирус. Болезнь протекает в лёгкой форме — писатель лечится дома и рассказывает, что «ощущения так себе».

Во вторник, 20 октября, он должен был выступать в московском Доме музыки с новой программой «А беспринцЫпный ли Славик?». Цыпкин предупредил, что вместо него выступит Максим Виторган. Замена возможна и на других ближайших выступлениях, в том числе в Петербурге. В родном для писателя городе его ждут 26 октября в Театре на Литейном с премьерой повести «Идеальный Че».