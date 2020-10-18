Победой для российского теннисиста Андрея Рублева завершился финальный матч турнира St. Petersburg Open 2020. В двух сетах россиянин обыграл хорватского спортсмена Борну Чорича 7:6, 6:4.
Для Рублева это шестой титул в карьере. Помимо звания чемпиона, он получит от организаторов 92,9 тысячи долларов призовых. Финалисту Чоричу достанутся 75 тысяч долларов. Общий призовой фонд турнира составил 1,2 миллиона долларов.
ANDREY RUBLEV @andreyrublev IS THE WINNER OF ATP ST.PETERSBURG OPEN 2020! 🏆— ATP ST. PETERSBURG OPEN 2020 (@Formula_TX) October 18, 2020
Congrats! 🎉#формулатх #спбопен #formulatx #spbopen #champion #чемпион #победа pic.twitter.com/ljZ9kzSq51
Теннисный турнир St. Petersburg Open проводился в 25 раз. В разные годы чемпионами становились Евгений Кафельников, Марат Сафин, Михаил Южный, Энди Маррей.