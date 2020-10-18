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18.10.2020 18:27
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Рублев стал чемпионом теннисного St. Petersburg Open 2020

Победой для российского теннисиста Андрея Рублева завершился финальный матч турнира St. Petersburg Open 2020. В двух сетах россиянин обыграл хорватского спортсмена Борну Чорича 7:6, 6:4.

Для Рублева это шестой титул в карьере. Помимо звания чемпиона, он получит от организаторов 92,9 тысячи долларов призовых. Финалисту Чоричу достанутся 75 тысяч долларов. Общий призовой фонд турнира составил 1,2 миллиона долларов.

Теннисный турнир St. Petersburg Open проводился в 25 раз. В разные годы чемпионами становились Евгений Кафельников, Марат Сафин, Михаил Южный, Энди Маррей.

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