«Челси» перепутал ЦСКА и «Зенит» в новости о переходе Мозеса в московский «Спартак»
Пресс-служба лондонского «Челси» ошиблась в новости о переходе полузащитника Виктора Мозеса в московский «Спартак».
«Мозес перешёл на правах аренды в «Спартак». Российская команда занимает второе место в таблице вместе с ЦСКА», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте британского клуба.
Best of luck in Moscow, @VictorMoses! 👊— Chelsea FC (@ChelseaFC) October 15, 2020
На самом деле красно-белые имеют одинаковое количество очков с петербургским «Зенитом». В активе клубов по 21 баллу. Армейцы с 19 очками располагаются на третьей строчке.
«Спартак» объявил о достижении договоренности с «Челси» о переходе полузащитника Виктора Мозеса, сообщает официальный сайт московского клуба. Арендное соглашение с 29-летним нигерийским футболистом рассчитано до конца нынешнего сезона с возможностью выкупа трансфера игрока.
29-летний Мозес провел за лондонцев 128 матчей, в которых забил 18 мячей и сделал 13 голевых передач. В минувшем сезоне полузащитник играл на правах аренды за «Фенербахче» (7 матчей, 1 гол и 1 голевая передача) и «Интер» (20 матчей, 5 результативных передач). Мозес выступал также за английские «Уиган», «Ливерпуль», «Стоук Сити» и «Вест Хэм».