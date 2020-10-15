«Ситуация критическая, нельзя допустить разлив». Федеральный оператор спешит заново укрыть полигон «Красный бор»
Сотрудники полигона опасных отходов «Красный Бор» занимаются тем, чтобы не дать отходам преодолеть дамбы вокруг открытых карт. Из-за осадков до «перелива» осталось 10 см.
О совещании относительно полигона «Красный Бор» 15 октября рассказывает экологическая организация Беллона. Речь идет о заседании Комиссии по экологии Общественного совета Госкорпорации «Росатом». Одним из главных мотивов стало укрытие карт с опасными отходами, которые могут выйти из берегов в связи с осадками. «До кройки карт осталось 10 см, — цитирует «Беллона» замгендиректора по реализации экологических проектов ФГУП «Федеральный экологический оператор» Максима Королькова. — Ситуация критическая, нельзя допустить разлив».
Напомним, открытые карты полигона начали прятать под понтонами еще несколько лет назад: предполагалось, что плавучий экран будет препятствовать попаданию осадков в ядовитые пруды и, соответственно, удержит их внутри дамб обвалования. При этом у силовиков возникли вопросы к самой конструкции этих дамб, и вопросы эти вылились в уголовные дела.
Напомним, в конце января стало известно, что комитет имущественных отношений Петербурга завершил передачу полигона «Красный Бор» в федеральную собственность. Рекультивировать площадку предполагается за счет средств федерального бюджета в рамках программы «Чистая страна».
В феврале премьер-министр Михаил Мишустин назначил ФГУП «РосРАО» (структура «Росатома» и крупнейшее российское предприятие, занимающееся обращением с радиоактивными отходами) исполнителем работ по ликвидации накопленного вреда на полигоне «Красный Бор». В апреле «РосРАО» было переименовано во ФГУП «Федеральный экологический оператор». Еще до этого предшественник Мишустина на должности главы правительства Дмитрий Медведев сделал «РосРАО» федеральным оператором по обращению с отходами I и II классов опасности.
В июне был опубликован контракт сна разработку проекта ликвидации накопленного ущерба на полигоне «Красный Бор». Исполнить его надо к декабрю 2021 года. Стоимость контракта — 1,5 млрд рублей. Заказчиком выступает ФГКУ «Дирекция по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений полигона «Красный Бор»», а подрядчиком — ФГУП «Федеральный экологический оператор».
Полигон «Красный Бор» ввели в эксплуатацию в 1969 году, он предназначен для размещения отходов 1–4-го классов опасности. Занимает 67,4 га, на 70 карт приходится 46,7 га, в них содержится 2 млн тонн высокотоксичных отходов. Сейчас открыты пять, самая большая — 64-я, глубиной 24 м и площадью 26 тыс. кв. м. В конце 2014 года полигон перестал принимать отходы. В середине февраля 2017-го по иску Росприроднадзора у полигона была отозвана лицензия. После этого сменилась форма организации — вместо унитарного предприятия появилось Санкт-Петербургское государственное казённое учреждение «Дирекция по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений полигона «Красный Бор»».