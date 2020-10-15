«Ситуация критическая, нельзя допустить разлив». Федеральный оператор спешит заново укрыть полигон «Красный бор»

О совещании относительно полигона «Красный Бор» 15 октября рассказывает экологическая организация Беллона. Речь идет о заседании Комиссии по экологии Общественного совета Госкорпорации «Росатом». Одним из главных мотивов стало укрытие карт с опасными отходами, которые могут выйти из берегов в связи с осадками. «До кройки карт осталось 10 см, — цитирует «Беллона» замгендиректора по реализации экологических проектов ФГУП «Федеральный экологический оператор» Максима Королькова. — Ситуация критическая, нельзя допустить разлив».

Сотрудники полигона опасных отходов «Красный Бор» занимаются тем, чтобы не дать отходам преодолеть дамбы вокруг открытых карт. Из-за осадков до «перелива» осталось 10 см.

Напомним, открытые карты полигона начали прятать под понтонами еще несколько лет назад: предполагалось, что плавучий экран будет препятствовать попаданию осадков в ядовитые пруды и, соответственно, удержит их внутри дамб обвалования. При этом у силовиков возникли вопросы к самой конструкции этих дамб, и вопросы эти вылились в уголовные дела.

Напомним, в конце января стало известно, что комитет имущественных отношений Петербурга завершил передачу полигона «Красный Бор» в федеральную собственность. Рекультивировать площадку предполагается за счет средств федерального бюджета в рамках программы «Чистая страна».

В феврале премьер-министр Михаил Мишустин назначил ФГУП «РосРАО» (структура «Росатома» и крупнейшее российское предприятие, занимающееся обращением с радиоактивными отходами) исполнителем работ по ликвидации накопленного вреда на полигоне «Красный Бор». В апреле «РосРАО» было переименовано во ФГУП «Федеральный экологический оператор». Еще до этого предшественник Мишустина на должности главы правительства Дмитрий Медведев сделал «РосРАО» федеральным оператором по обращению с отходами I и II классов опасности.