Росстат оценил снижение промпроизводства в сентябре

Промышленное производство в России в сентяюре 2020 года снизилось на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает вечером 15 октября Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период с января по сентябрь промпроизводство снизилось на 2,9%.

«Индекс промышленного производства составил: в январе-сентябре 2020 г. по сравнению с январем-сентябрем 2019 г. — 97,1%; в сентябре 2020 г. по сравнению с сентябрем 2019 г. — 95,0%», — говорится в сообщении.

По сравнению с августом показатель не изменился.