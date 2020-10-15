Американские горки «долгого» коронавируса. Учёные рассказали о возможной вариации COVID-19

Согласно обзору , некоторые пациенты, переболевшие вирусом во время первой волны, до сих пор страдают от последствий, которые затрагивают мозг, лёгкие, сердце, кишечник, печень, кожу. Так, из «лёгких» симптомов фиксируют отсутствие запаха и вкуса, а также выпадение волос, из более изнуряющих — затуманенное сознание, сильную усталость, которые переболевшие ощущают месяцами.

Симптомы коронавируса могут проявляться у пациентов в течение нескольких месяцев после излечения. Об этом 15 октября пишет Financial Times со ссылкой на исследование Национального института здравоохранения Великобритании.

Такой феномен в исследовании называют «долгим» ковидом с «американскими горками» симптомов, которые перемещаются по телу. Как объясняют учёные, они возникают в одной физиологической системе, затем ослабевают и появляются уже в другой системе.

Издание приводит также данные итальянских специалистов, согласно которым 87% выписанных из больницы в Риме через два месяца после заражения коронавирусом по-прежнему испытывают хотя бы один симптом. При этом более половины (55%) опрошенных заявили, что ощущают три или более симптома, среди которых проблемы с дыханием, боли в груди, усталость.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заболели более 38,5 млн человек. Из них почти 26,7 млн вылечили.