Американские горки «долгого» коронавируса. Учёные рассказали о возможной вариации COVID-19
Симптомы коронавируса могут проявляться у пациентов в течение нескольких месяцев после излечения. Об этом 15 октября пишет Financial Times со ссылкой на исследование Национального института здравоохранения Великобритании.
Согласно обзору, некоторые пациенты, переболевшие вирусом во время первой волны, до сих пор страдают от последствий, которые затрагивают мозг, лёгкие, сердце, кишечник, печень, кожу. Так, из «лёгких» симптомов фиксируют отсутствие запаха и вкуса, а также выпадение волос, из более изнуряющих — затуманенное сознание, сильную усталость, которые переболевшие ощущают месяцами.
Такой феномен в исследовании называют «долгим» ковидом с «американскими горками» симптомов, которые перемещаются по телу. Как объясняют учёные, они возникают в одной физиологической системе, затем ослабевают и появляются уже в другой системе.
Издание приводит также данные итальянских специалистов, согласно которым 87% выписанных из больницы в Риме через два месяца после заражения коронавирусом по-прежнему испытывают хотя бы один симптом. При этом более половины (55%) опрошенных заявили, что ощущают три или более симптома, среди которых проблемы с дыханием, боли в груди, усталость.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заболели более 38,5 млн человек. Из них почти 26,7 млн вылечили.