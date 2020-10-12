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12.10.2020 11:57
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Джуди Денч и Эдди Изард будут бороться с нацизмом — в исторической драме «Шесть минут до полуночи»

С 15 октября на экранах — «Шесть минут до полуночи», образцовая британская историческая драма. (16+) Действие происходит накануне Второй мировой; главный герой — школьный учитель, который преподает в классе, где учатся дети высшего нацистского командования. И ему приходится работать и общаться с ними в атмосфере надвигающейся катастрофы и шпиономании.

Фото: paradisegroup.ru/

Снялись в фильме оскаровские лауреаты и патриархи британской актерской школы — Джуди Денч и Джим Бродбент. Режиссером выступил Энди Годдар, который работал над национальной современной классикой — «Доктором Кто» и «Аббатством Даунтон». Но есть тут и дух современности, и очень ощутимый: главную роль сыграл Эдди Изард, комик-трансгендер, более всего известный по роли Джона Сильвера в «Острове сокровищ» 2012 года и озвучанию Рипичипа в киноверсии «Хроник Нарнии».

Фото: paradisegroup.ru/

Иван Чувиляев

Фото: paradisegroup.ru/
Фото: paradisegroup.ru/

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