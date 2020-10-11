«Это на самом деле самый лайт-вариант». Собянин напомнил работодателям про обязанность передать списки сотрудников на удаленке
Власти Москвы напомнили, что работодателям необходимо предоставить списки переведенных на удаленку людей, и отметили, что другого варианта действий в условиях эпидемии коронавируса нет. Об этом 11 октября, в воскресенье, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью программе «Неделя в городе» на телеканале «Россия-1».
«Требуем предоставить списки людей, которые переводятся на удаленку. Будем обеспечивать контроль за их соблюдением. К сожалению, другого варианта нет и это на самом деле самый лайт-вариант, когда предприятия не закрываются, ни одна из сфер экономики не закрывается», — сказал градоначальник.
За минувшие сутки в Москве зарегистрированы 4501 новых заболевших коронавирусом, по всей России более 13,6 тысячи новых случаев. В столице людям старше 65 лет, а также беременным женщинам и лицам с хроническими заболеваниями рекомендовано соблюдать домашний режим. Для школьников введены внеплановые каникулы, а после их переведут на дистанционное обучение. Действие социальных карт для детей и пенсионеров ограничено. Работодатели обязаны перевести на удаленку не менее 30 процентов сотрудников и передать властям данные.