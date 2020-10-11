«Это на самом деле самый лайт-вариант». Собянин напомнил работодателям про обязанность передать списки сотрудников на удаленке

Власти Москвы напомнили, что работодателям необходимо предоставить списки переведенных на удаленку людей, и отметили, что другого варианта действий в условиях эпидемии коронавируса нет. Об этом 11 октября, в воскресенье, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью программе «Неделя в городе» на телеканале «Россия-1».

«Требуем предоставить списки людей, которые переводятся на удаленку. Будем обеспечивать контроль за их соблюдением. К сожалению, другого варианта нет и это на самом деле самый лайт-вариант, когда предприятия не закрываются, ни одна из сфер экономики не закрывается», — сказал градоначальник.

