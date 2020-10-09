Пятница в Петербурге порадует отсутствием дождя, но небо продолжит хмуриться

В Петербурге 9 октября будет по большей части облачно, однако, несмотря на серое небо, днём преимущественно без осадков.

По данным Северо-Западного Гидрометцентра, днём воздух прогреется до +15 градусов, ночью похолодает до +10. Поздним вечером не исключены дожди.



Ветер южный, юго-западный умеренный, говорят метеорологи.



В ближайшие дни погода в Петербурге будет примерно такой же, с плавным понижением температуры и кратовременным осадками в некоторых районах города.