Озеркову предстоит развитие арт-площадки в Доме Радио. В частности, он будет курировать создание на базе Дома Радио звукозаписывающей студии для продвижения проектов musicAeterna и других независимых коллективов на собственном лейбле, а также радиостанции.

Известный куратор, завотделом современного искусства Эрмитажа Дмитрий Озерков стал директором musicAeterna Теодора Курентзиса стал директором musicAeterna в России. Об этом говорится в официальном обращении организации.

«Для меня Дмитрий — это тот человек, который обладает собственным потенциалом и может объединить усилия других людей, чтобы создать новое пространство поиска и общения, лабораторию, где рождаются новаторские идеи и создаются эксклюзивные, авторские проекты мирового уровня», — высказался о назначении Теодор Курентзис.

Дирижер напомнил, что команда musicAeterna перебралась в Петербург год назад, и с тех пор в стенах Дома Радио занимается творческими экспериментами, соединяющими традиции и современное музыкальное искусство.



«Петербург должен стать уникальным полем прогрессивного искусства, первым среди других городов, центром притяжения для интеллектуалов и визионеров со всего мира. У города есть все, чтобы это сделать», — считает Курентзис.



Уточняется, что свою работу в Эрмитаже Дмитрий Озерков продолжит, как и работу с магистратурой art&science ИТМО.



В настоящее время в Эрмитаже проходит выставка китайского художника Чжана Хуаня, подготовленная Дмитрием Озерковым. В прошлом году он курировал фестиваль «Современное искусство в традиционном музее». Среди других известных проектов куратора - выставка Роберто Матты, Ильи и Эмилии Кабаковых в Главном Штабе, Ансельма Кифера и многих других.