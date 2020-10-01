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01.10.2020 14:31
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Парень на автомобиле въехал в группу школьниц в Коми. Две девушки скончались

В Республике Коми возбудили уголовное дело по факту ДТП, в котором погибли и пострадали девочки-подростки. Они попали под колеса автомобиля.

Как сообщает 1 октября пресс-служба СУ СК РФ по республике, вечером 30 сентября на улице Катаева в поселке Воргашор, входящем в состав в городского округа Воркута, 18-летний парень на автомобиле Volkswagen Polo въехал в группу подростков. По данным ГУ МВД по Республике Коми, школьницы шли вдоль правой полосы дороги по ходу движения машины.

В результате ДТП 16-летняя девушка погибла на месте. Утром 1 октября в больнице скончалась 15-летняя школьница. Еще две девушки 16 лет получили травмы различной степени тяжести.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по республике Коми

Водитель автомобиля задержан. Медосвидетельствование показало, что в момент ДТП он был трезв. Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека), но теперь действия подозреваемого будут переквалифицированы на часть 5 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего. МВД отмечает, что в момент наезда было темно и шел дождь, а на одежде девушек не было светоотражающих элементов.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по республике Коми

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Комментарии (1)

Александр Смуров
>По данным ГУ МВД по Республике Коми, школьницы шли вдоль правой полосы дороги по ходу движения машины.
Надо, к сожалению, плевать на правила, беречь жизнь, ходить и ехать на велосипеде по левой, навстречу опасности, видеть её и заранее беречься.
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