Парень на автомобиле въехал в группу школьниц в Коми. Две девушки скончались
В Республике Коми возбудили уголовное дело по факту ДТП, в котором погибли и пострадали девочки-подростки. Они попали под колеса автомобиля.
Как сообщает 1 октября пресс-служба СУ СК РФ по республике, вечером 30 сентября на улице Катаева в поселке Воргашор, входящем в состав в городского округа Воркута, 18-летний парень на автомобиле Volkswagen Polo въехал в группу подростков. По данным ГУ МВД по Республике Коми, школьницы шли вдоль правой полосы дороги по ходу движения машины.
В результате ДТП 16-летняя девушка погибла на месте. Утром 1 октября в больнице скончалась 15-летняя школьница. Еще две девушки 16 лет получили травмы различной степени тяжести.
Водитель автомобиля задержан. Медосвидетельствование показало, что в момент ДТП он был трезв. Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека), но теперь действия подозреваемого будут переквалифицированы на часть 5 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
Устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего. МВД отмечает, что в момент наезда было темно и шел дождь, а на одежде девушек не было светоотражающих элементов.