В Республике Коми возбудили уголовное дело по факту ДТП, в котором погибли и пострадали девочки-подростки. Они попали под колеса автомобиля.



Как сообщает 1 октября пресс-служба СУ СК РФ по республике, вечером 30 сентября на улице Катаева в поселке Воргашор, входящем в состав в городского округа Воркута, 18-летний парень на автомобиле Volkswagen Polo въехал в группу подростков. По данным ГУ МВД по Республике Коми, школьницы шли вдоль правой полосы дороги по ходу движения машины.

В результате ДТП 16-летняя девушка погибла на месте. Утром 1 октября в больнице скончалась 15-летняя школьница. Еще две девушки 16 лет получили травмы различной степени тяжести.