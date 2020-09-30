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30.09.2020 15:15
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Турция обсуждала с Россией урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе. «Наши переговоры не нашли решения»

Министерство иностранных дел Турции рассказало о переговорах с российскими дипломатами по поводу урегулирования конфликта в непризнанной республике Нагорный Карабах.

«Турция и Россия могли бы проводить совместную работу, аналогичную той, что осуществляется в Сирии», — цитирует 30 сентября заявление министра иностранных дел Турции Мевлюда Чавушоглу агентство Anadolu.

По его словам, Россия и Турция пока не пришли к конкретным решениям в вопросе Карабаха. «Наши переговоры не нашли решения, ни на двустороннем, ни на многостороннем уровне», — посетовал министр.

Он подчеркнул, что Турция намерена поддержать Азербайджан. Чавушоглу уверен, что откладывание решения конфликта «воодушевляет» Армению.

Посол Азербайджана сегодня, 30 сентября, назвал возможное признание Карабаха Арменией «сожжением всех мостов», а также отметил важную роль России в регионе.

Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен в 5 утра 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём.

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