Азербайджан вводит военное положение по всей стране

Власти Азербайджана приняли решение о введении с 28 сентября на всей территории страны военного положения. Соответствующий указ подписал президента Ильхам Алиев.



В некоторых городах и регионах страны вводится комендантский час. В частности, он будет действовать в Баку, Гейгеле, Гяндже и Евлахе с 21:00 до 06:00.



Решение принято из-за эскалации конфликта в Нагорном Карабахе.

Армения уже объявила военное положение и всеобщую мобилизацию. Возраст для мобилизации подняли до 55 лет.

