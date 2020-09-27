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27.09.2020 17:50
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Азербайджан вводит военное положение по всей стране

Власти Азербайджана приняли решение о введении с 28 сентября на всей территории страны военного положения. Соответствующий указ подписал президента Ильхам Алиев.

В некоторых городах и регионах страны вводится комендантский час. В частности, он будет действовать в Баку, Гейгеле, Гяндже и Евлахе с 21:00 до 06:00.

Решение принято из-за эскалации конфликта в Нагорном Карабахе.

Армения уже объявила военное положение и всеобщую мобилизацию. Возраст для мобилизации подняли до 55 лет.

Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был наруше в 5 утра 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. МИД России, ОДКБ, ОБСЕ, Совет Европы и НАТО обратились к сторонам с просьбой урегулировать его мирным путём. Сообщается об убитых и десятках раненых среди мирного населения. Подробнее читайте в материале «Фонтанки».

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