FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+20°C/Завтра: +17
76.82р89.66р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
26.09.2020 12:39
1
Печать

Полиция ищет пиромана, «подрезавшего» крылья автомобилям на Яхтенной. Ущерб подсчитывают адвокат и стоматолог

Автомобили «Киа» и «Форд» сгорели из-за поджога рядом с перекрестком Яхтенной и Богатырского 25 сентября.

Правоохранительные органы занялись автомобильным пожаром, который произошёл накануне ночью в Приморском районе Петербурга. После просмотра записей с камеры наблюдения возбуждено уголовное дело.

Как стало известно «Фонтанке» 26 сентября, пожар на Яхтенной улице рядом с перекрёстком с Богатырским проспектом квалифицировали как умышленное повреждение имущества (статья 167 УК). Камера видеонаблюдения в половине первого ночи в пятницу зафиксировала рядом с «Киа» тёмный силуэт, вскоре после появления которого машина загорелась.

У автомобиля, который принадлежит 41-летней женщине-стоматологу, обгорело заднее левое крыло. Огонь также зацепил припаркованный рядом «Форд» 34-летнего адвоката, у его машины повреждено заднее правое крыло. В начале второго ночи пожар был потушен.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

hal9000
В таких случаях надо всегда описывать как эти авто стояли..ато может и правильно сделал что поджег..)
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний