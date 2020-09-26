Полиция ищет пиромана, «подрезавшего» крылья автомобилям на Яхтенной. Ущерб подсчитывают адвокат и стоматолог
Автомобили «Киа» и «Форд» сгорели из-за поджога рядом с перекрестком Яхтенной и Богатырского 25 сентября.
Правоохранительные органы занялись автомобильным пожаром, который произошёл накануне ночью в Приморском районе Петербурга. После просмотра записей с камеры наблюдения возбуждено уголовное дело.
Как стало известно «Фонтанке» 26 сентября, пожар на Яхтенной улице рядом с перекрёстком с Богатырским проспектом квалифицировали как умышленное повреждение имущества (статья 167 УК). Камера видеонаблюдения в половине первого ночи в пятницу зафиксировала рядом с «Киа» тёмный силуэт, вскоре после появления которого машина загорелась.
У автомобиля, который принадлежит 41-летней женщине-стоматологу, обгорело заднее левое крыло. Огонь также зацепил припаркованный рядом «Форд» 34-летнего адвоката, у его машины повреждено заднее правое крыло. В начале второго ночи пожар был потушен.