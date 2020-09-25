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25.09.2020 21:07
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Печать

Польские создатели миниатюрных фигурок пустили в продажу советских солдат-мародеров

Компания D-Day Miniature Studio выпустила серию миниатюрных фигурок, вместе которые образуют сюжет «Красный шторм над Европой. Советские тыловые войска 1944–46 годы». Изображают они четверых мародеров.

На появление миниатюры 25 сентября обратили внимание российские СМИ. На сайте D-Day Miniature Studio эти фигурки выставлены на продажу в разделе «новинки». Фигуры четверых советских солдат запечатлены за нелицеприятным занятием — воровством. Один из них несет старинные часы, другой жадно что-то пьет, третий надел пару галстуков и котелок, в руках у него трость и чемодан, последний толкает тачку с картинами и распятием. Фигурки продаются по цене в 16 евро и 31 за того, что с тачкой.

Фото: скриншот страницы сайта

Кроме красноармейцев-мародеров, на сайте представлено множество других миниатюр — солдаты Waffen SS, летчики люфтваффе, голландские, бельгийские, румынские, шотландские, британские и польские солдаты времен Первой и Второй мировых войн.

Сайт зарегистрирован в Польше, но купить продукцию D-Day Miniature Studio можно и в России. Либо через официального дистрибьютора, Soga Miniatures, либо на других сайтах, которые предлагают приобрести подобные модели. Найти конкретно эту группу солдат в продаже на русскоязычных сайтах «Фонтанке» не удалось.

Сайт компании зарегистрирован в 2014 году. В Facebook на них подписаны чуть более 3 тысяч человек, указано, что компания создает и продает неокрашенные фигурки из смолы в масштабе 1/35 и 1/72.

Фото: скриншот страницы сайта

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Комментарии (29)

Ольга Павлова
Польша фигурки изготовила, но купить в России их нельзя, а США выпустили в своё время пазлы "Печи Дахау"- и вот интересно, в Германии их тоже нельзя было купить. Для чего это делается? Чтобы все переругались, но юридически было не подкопаться? Ведь если в стране, против которой это направлено, купить нельзя, значит и в суд нельзя подать?
Печенеги и половцы
Военные трофеи!, из мухи слона раздули. А Янтарная комната где?
Юра Алекс
Ой как вату бомбануло...
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