На появление миниатюры 25 сентября обратили внимание российские СМИ. На сайте D-Day Miniature Studio эти фигурки выставлены на продажу в разделе «новинки». Фигуры четверых советских солдат запечатлены за нелицеприятным занятием — воровством. Один из них несет старинные часы, другой жадно что-то пьет, третий надел пару галстуков и котелок, в руках у него трость и чемодан, последний толкает тачку с картинами и распятием. Фигурки продаются по цене в 16 евро и 31 за того, что с тачкой.

Кроме красноармейцев-мародеров, на сайте представлено множество других миниатюр — солдаты Waffen SS, летчики люфтваффе, голландские, бельгийские, румынские, шотландские, британские и польские солдаты времен Первой и Второй мировых войн.



Сайт зарегистрирован в Польше, но купить продукцию D-Day Miniature Studio можно и в России. Либо через официального дистрибьютора, Soga Miniatures, либо на других сайтах, которые предлагают приобрести подобные модели. Найти конкретно эту группу солдат в продаже на русскоязычных сайтах «Фонтанке» не удалось.



Сайт компании зарегистрирован в 2014 году. В Facebook на них подписаны чуть более 3 тысяч человек, указано, что компания создает и продает неокрашенные фигурки из смолы в масштабе 1/35 и 1/72.

