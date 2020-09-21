Правительство выделит более 1,7 миллиарда рублей на перевод архивов ЗАГС на русский язык

Для перевода на русский язык записей актов гражданского состояния (ЗАГС) с 1926 года правительство выделит из резервного фонда более 1,7 млрд рублей. Это необходимо для того, чтобы завершить оцифровку архивов.

«В ряде субъектов РФ имеются записи актов гражданского состояния, составленных на отличных от русского языках (национальных, иностранных). В связи с этим для преобразования указанных записей актов гражданского состояния в форму электронного документа требуется их предварительный перевод на русский язык», — говорится в распоряжении кабмина, которое 21 сентября приводит ТАСС.