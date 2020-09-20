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20.09.2020 00:07
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Тяпка — оружие полицейского. Инспектор ДПС Петербурга обвинен в избиении дачника

Следственный комитет Всеволожского района полтора года потратил на установление личности мужчины, тяпкой переломавшего руки жителю Дубровки. Обвинение предъявили 43-летнему сотруднику ГУ МВД Петербурга и области, а сельхозинструмент признан аналогом оружия.

Как стало известно «Фонтанке» 19 сентября, инспектор дорожно-патрульной службы ГИБДД Кировского района Санкт-Петербурга Виталий Опенько стал фигурантом уголовного дела о бытовом насилии. Его отпустили под подписку о невыезде, а руководство назначило служебную проверку.

Опенько допросили в качестве обвиняемого по эпизоду прошлого года. Поздно вечером 9 мая инспектор ДПС, по версии следствия, на Пограничной улице поселка Дубровка Всеволожского района из личной неприязни избил тяпкой ранее не знакомого ему человека, причем действовал методично и напористо. Эксперты насчитали на теле потерпевшего не менее десяти точек приложения «тяпочной» силы, а перечень травм включает несколько переломов пальцевых фаланг и кистевых костей. Множественные ссадины и гематомы включены в диагноз.

Уголовное дело возбудили по статье 112 УК «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия».

Виталий Опенько служит в МВД с 1998 года. Дослужился до звания старшего лейтенанта. В 2007 году инспектора ДПС Кировского района Петербурга Опенько отправляли на месячные курсы повышения квалификации за беспричинную остановку водителя для проверки документов.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

муматор
отпустили? при тяжких телесных?
Mash
Не первый косяк Виталика
Владислав М
Средней тяжести и подписка о не выезде? Это после того, как он полтора года скрывался? Такое ощущение, что своего хотят максимально отмазать от наказания.
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