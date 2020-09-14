В первые выходные после открытия кинотеатров в Петербурге в залы вернулись 53% горожан

С 12 сентября в городе заработали 90% кинотеатров, которые обеспечили больше 3 тысяч сеансов за минувший уик-энд. Как становится ясно из статистики Единой информационной системы сведений о показах фильмов ( ЕАИС ), опубликованной на официальном сайте, чаще всего горожане смотрели «Довод» Кристофера Нолана и игровой фильм Disney «Мулан».

На первых выходных после открытия кинотеатров в Петербурге на сеансы сходили около 93 тысяч человек, об этом 14 сентября «Фонтанке» сообщили в Фонде кино. Специалисты пояснили, что эта цифра — «53% от средней посещаемости в выходные дни в период с февраля до середины марта», когда в среднем продавалось по 177 тысяч билетов».

В Ассоциации владельцев кинотеатров «Фонтанке» прокомментировали, что результат превзошел их ожидания.



За субботу и воскресенье «Довод» на 1255 сеансах успели увидеть больше 53 тысяч зрителей. Выходной с «Мулан» провели вдвое меньше посетителей: ремейк классического одноимённого мультика собрал около 21,7 тысячи зрителей на 925 сеансах.



Своих поклонников нашли также и фантастический боевик «Новые мутанты», фильм-катастрофа «Гренландия» и российская приключенческо-фантастическая картина «Вратарь Галактики». Их посмотрели 4,1, 3,6 и 3 тысячи человек соответственно. В списке фильмов, которые крутили на больших экранах на выходных, также можно увидеть картины «Побег из Претории», билеты на который купили 650 зрителей, и «Поезд в Пусан-2: Полуостров», которым заинтересовались 620 человек.



В уик-энд 10–13 сентября количество посетителей кинотеатров в России впервые с марта превысило 1 миллион человек. «Довод» и «Мулан» оказались в лидерах проката.



Залы в Петербурге так стремились открыться 12 сентября, что первые сеансы стартовали уже в 00.10. «Фонтанка» прошлась по кинотеатрам в первый день их работы и описала, как это было.

