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14.09.2020 14:55
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Смольный выдал фармпроизводителям льготные займы на 227 млн рублей. Деньги пойдут на новое оборудование и расширение производства

Фонд развития промышленности Петербурга одобрил льготные займы компаниям «Активный компонент» и «Фармакор продакшн», сообщила 14 сентября пресс-служба вице-губернатора Евгения Елина.

200 млн рублей на семь лет получила «Фармакор продакшн». Компания построит на Репищевой улице в Приморском районе комплекс по разработке и производству готовых лекарственных средств, а также склад площадью 10 тыс. кв. м.

АО «Активный компонент» получит заём на 27 млн рублей на пять лет на покупку оборудования для новой площадки в Пушкине. Сейчас у компании есть завод площадью 3300 кв. м. Под новое производство планируется отвести 16 тыс. кв. м.

Наблюдательный совет Фонда развития промышленности также принял решение о расширении программы «Займы на рефинансирование кредитов, использованных для приобретения оборудования». Теперь у бизнеса появится возможность рефинансировать действующие договоры лизинга в рамках этой же программы.

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