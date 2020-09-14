Смольный выдал фармпроизводителям льготные займы на 227 млн рублей. Деньги пойдут на новое оборудование и расширение производства

Фонд развития промышленности Петербурга одобрил льготные займы компаниям «Активный компонент» и «Фармакор продакшн», сообщила 14 сентября пресс-служба вице-губернатора Евгения Елина.



200 млн рублей на семь лет получила «Фармакор продакшн». Компания построит на Репищевой улице в Приморском районе комплекс по разработке и производству готовых лекарственных средств, а также склад площадью 10 тыс. кв. м.



АО «Активный компонент» получит заём на 27 млн рублей на пять лет на покупку оборудования для новой площадки в Пушкине. Сейчас у компании есть завод площадью 3300 кв. м. Под новое производство планируется отвести 16 тыс. кв. м.

