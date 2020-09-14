FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+17°C/Завтра: +15
75.47р89.14р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
14.09.2020 12:14
26
Печать

«Сожалею, что вы решили вести диалог с диктатором». Тихановская прокомментировала встречу Путина с «нелегитимным Лукашенко»

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, которая, как считают протестующие, победила на выборах, прокомментировала встречу в Сочи Владимира Путина и Александра Лукашенко. Об этом сообщается 14 сентября в ее официальном телеграм-канале «Пул первой».

«Я хочу напомнить Владимиру Путину: что бы вы ни приняли и о чем бы вы ни договорились во время встречи в Сочи — это не будет иметь законной силы. Все договоры, подписанные с нелегитимным Лукашенко, будут пересмотрены новой властью. Потому что белорусский народ отказал Лукашенко в доверии и поддержке на выборах. Я очень сожалею, что вы решили вести диалог с диктатором, а не с белорусским народом», — заявила Тихановская.

Как сообщает БелТА, Лукашенко уже прибыл в Сочи на встречу с Путиным. Переговоры пройдут в формате один на один, без делегаций и журналистов.

Ранее белорусская оппозиция неоднократно заявляла, что готова к переговорам с российским руководством, однако власти РФ пока поддерживают Лукашенко.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (26)

Malyshev73
два нелегала с 80 процентами собрались как то в Сочи
COVID-2036
один нелегитимный перетер с другим нелигитимным... что не так?
Olen
Домохозяйка слишко много о себе возмнила.
Чем больше глупостей успеет наговорить, чем быстрее сольют.
Тупых никто не любит, даже Госдеп.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний