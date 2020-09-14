«Сожалею, что вы решили вести диалог с диктатором». Тихановская прокомментировала встречу Путина с «нелегитимным Лукашенко»

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, которая, как считают протестующие, победила на выборах, прокомментировала встречу в Сочи Владимира Путина и Александра Лукашенко. Об этом сообщается 14 сентября в ее официальном телеграм-канале «Пул первой».



«Я хочу напомнить Владимиру Путину: что бы вы ни приняли и о чем бы вы ни договорились во время встречи в Сочи — это не будет иметь законной силы. Все договоры, подписанные с нелегитимным Лукашенко, будут пересмотрены новой властью. Потому что белорусский народ отказал Лукашенко в доверии и поддержке на выборах. Я очень сожалею, что вы решили вести диалог с диктатором, а не с белорусским народом», — заявила Тихановская.

