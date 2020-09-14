«Сожалею, что вы решили вести диалог с диктатором». Тихановская прокомментировала встречу Путина с «нелегитимным Лукашенко»
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, которая, как считают протестующие, победила на выборах, прокомментировала встречу в Сочи Владимира Путина и Александра Лукашенко. Об этом сообщается 14 сентября в ее официальном телеграм-канале «Пул первой».
«Я хочу напомнить Владимиру Путину: что бы вы ни приняли и о чем бы вы ни договорились во время встречи в Сочи — это не будет иметь законной силы. Все договоры, подписанные с нелегитимным Лукашенко, будут пересмотрены новой властью. Потому что белорусский народ отказал Лукашенко в доверии и поддержке на выборах. Я очень сожалею, что вы решили вести диалог с диктатором, а не с белорусским народом», — заявила Тихановская.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.