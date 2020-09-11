«Меня преследовали отражения и призраки» — Мэрилин Мэнсон выпустил новый альбом
Один из самых эпатажных рок-музыкантов, Мэрилин Мэнсон выпустил 11-й полноформатный альбом. Релиз под названием «We are chaos», по словам самого рокера, является размышлением Мэнсона «о непростых нынешних временах».
Музыкант рассказал, что при прослушивании новой пластинки у него создается впечатление, что он записывал ее вчера, хотя на самом деле работа над альбомом была закончена еще до наступления коронавируса.
«Может быть, все в этом мире повторяется, как это обычно бывает», — философски заключает Мэнсон.
Как рокер рассказал порталу Pitchfork, создание альбома не обошлось без вмешательства потусторонних сил: «Когда я писал большинство этих текстов, меня преследовали отражения и призраки. Работая над альбомом, я постоянно думал: „Обуздай свое безумие, застегни свой костюм. И попытайся притвориться, что ты — не животное».
Выходу альбома предшествовали два сингла — в июне свет увидела заглавная песня альбома, причем сразу вместе с клипом. Видео получилось довольно сюрреалистичным — в нем Мэнсон появляется в виде таблетки и взрывается.
9 сентября на YouTube-канале музыканта был опубликован еще один трек, «Don’t chase the dead».
Предыдущий альбом Мэнсона под названием «Heaven upside down» вышел в 2017 году.
Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»