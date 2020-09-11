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11.09.2020 18:08
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«Меня преследовали отражения и призраки» — Мэрилин Мэнсон выпустил новый альбом

Один из самых эпатажных рок-музыкантов, Мэрилин Мэнсон выпустил 11-й полноформатный альбом. Релиз под названием «We are chaos», по словам самого рокера, является размышлением Мэнсона «о непростых нынешних временах».

Музыкант рассказал, что при прослушивании новой пластинки у него создается впечатление, что он записывал ее вчера, хотя на самом деле работа над альбомом была закончена еще до наступления коронавируса.

«Может быть, все в этом мире повторяется, как это обычно бывает», — философски заключает Мэнсон.

Как рокер рассказал порталу Pitchfork, создание альбома не обошлось без вмешательства потусторонних сил: «Когда я писал большинство этих текстов, меня преследовали отражения и призраки. Работая над альбомом, я постоянно думал: „Обуздай свое безумие, застегни свой костюм. И попытайся притвориться, что ты — не животное».

Выходу альбома предшествовали два сингла — в июне свет увидела заглавная песня альбома, причем сразу вместе с клипом. Видео получилось довольно сюрреалистичным — в нем Мэнсон появляется в виде таблетки и взрывается.

9 сентября на YouTube-канале музыканта был опубликован еще один трек, «Don’t chase the dead».

Предыдущий альбом Мэнсона под названием «Heaven upside down» вышел в 2017 году.

Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

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