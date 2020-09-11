«Меня преследовали отражения и призраки» — Мэрилин Мэнсон выпустил новый альбом

«Может быть, все в этом мире повторяется, как это обычно бывает», — философски заключает Мэнсон.

Музыкант рассказал, что при прослушивании новой пластинки у него создается впечатление, что он записывал ее вчера, хотя на самом деле работа над альбомом была закончена еще до наступления коронавируса.

Один из самых эпатажных рок-музыкантов, Мэрилин Мэнсон выпустил 11-й полноформатный альбом. Релиз под названием «We are chaos», по словам самого рокера, является размышлением Мэнсона «о непростых нынешних временах».

Как рокер рассказал порталу Pitchfork, создание альбома не обошлось без вмешательства потусторонних сил: «Когда я писал большинство этих текстов, меня преследовали отражения и призраки. Работая над альбомом, я постоянно думал: „Обуздай свое безумие, застегни свой костюм. И попытайся притвориться, что ты — не животное».

Выходу альбома предшествовали два сингла — в июне свет увидела заглавная песня альбома, причем сразу вместе с клипом. Видео получилось довольно сюрреалистичным — в нем Мэнсон появляется в виде таблетки и взрывается.

9 сентября на YouTube-канале музыканта был опубликован еще один трек, «Don’t chase the dead».

Предыдущий альбом Мэнсона под названием «Heaven upside down» вышел в 2017 году.

Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»