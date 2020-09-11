Президент Российского общества иммунологов: врачи нашли замену аппаратам ИВЛ при лечении коронавируса
Ингаляция гелий-кислородной смесью может стать заменой использованию аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) при лечении коронавируса. Об этом 10 сентября заявил президент Российского научного общества иммунологов, научный руководитель Института иммунологии и физиологии УрО РАН Валерий Черешнев, пишет РИА Новости.
«Система апробирована на базе республиканской больницы в Коми. У нас было 50 человек. Из 50 все выжили, это были тяжелые больные. Одного только перевели на аппарат искусственной вентиляции легких… Опыт заключения в республиканской больнице в Сыктывкаре дал положительный (результат), сейчас производство идет», - рассказал Черешнев.
По его словам, искусственная вентиляция легких дает слишком тяжелую нагрузку на организм. Черешнев уверяет, что гелий-кислородная подогреваемая до 90-95 градусов смесь значительно превосходит ИВЛ.