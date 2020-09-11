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11.09.2020 00:21
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Президент Российского общества иммунологов: врачи нашли замену аппаратам ИВЛ при лечении коронавируса

Ингаляция гелий-кислородной смесью может стать заменой использованию аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) при лечении коронавируса. Об этом 10 сентября заявил президент Российского научного общества иммунологов, научный руководитель Института иммунологии и физиологии УрО РАН Валерий Черешнев, пишет РИА Новости.

«Система апробирована на базе республиканской больницы в Коми. У нас было 50 человек. Из 50 все выжили, это были тяжелые больные. Одного только перевели на аппарат искусственной вентиляции легких… Опыт заключения в республиканской больнице в Сыктывкаре дал положительный (результат), сейчас производство идет», - рассказал Черешнев.

По его словам, искусственная вентиляция легких дает слишком тяжелую нагрузку на организм. Черешнев уверяет, что гелий-кислородная подогреваемая до 90-95 градусов смесь значительно превосходит ИВЛ.

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Комментарии (3)

prosto_5e4ce2877d5fb
Не знаю, что там с бараньими лёгкими, но у некоторых комментаторов головы, точно, от барана достались.
"По словам ученого, в данной смеси гелий проводит кислород до альвеол. Наличие гелия позволяет без негативных последствий для организма нагревать смесь до 100 градусов, при такой температуре обычный воздух может вызвать ожог, поясняет Черешнев. При высокой температуре новый коронавирус погибает."
Новая Газета 09-05-2020.
Abu-Denis
"гелий-кислородная подогреваемая до 90-95 градусов смесь "

То есть без пяти градусов точка кипения. Это чтобы легкие пациента были сварены, как баранье легкое в киргизском национальном супе?
kоt-obormot
Да, мы помним - банка от физраствора с водой, и трубками от использованной капельницы.
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