Петербурженка нашла камеру наблюдения в туалете Мариинского театра. Охранник попытался исчезнуть
Петербурженка обнаружила камеру, спрятанную в туалете второй сцены Мариинского театра. Охранник, которого сразу же позвали, чтобы сообщить о находке, нервно попросил «никому не говорить», забрал устройство слежения и исчез, чтобы выбросить его в Крюков канал.
Эта история произошла незадолго до начала одноактного балета «Кармен-сюита». На следующий день, 7 августа, жительница Петербурга рассказала о случившемся «Фонтанке».
«Это туалет на первом этаже, там в стене есть ниша для туалетной бумаги, но туда никто не заглядывает, потому что рядом висит аппарат с салфетками. Из-за того, что я на коляске, у меня другой угол обзора и я её заметила. Сразу вытащила, но очень долго не могла поверить, что это камера. Она сверху была обмотана чёрным скотчем. Меня в коридоре ждала подруга, показываю ей: «Что это?» — спрашиваю, а она отвечает: «Да это же камера!» Рядом стоял охранник, мы сразу позвали его, а он начал говорить что-то бессвязное, у него затряслись руки. Зашёл, открыл дверцу в туалете, даже не спросил, где мы её нашли, и убежал. Подруга вызвала полицию», — вспоминает зрительница. В разговоре с «Фонтанкой» она отметила, что камера пищала в руках и, вероятно, работала.
Сотрудник, забравший устройство, по её словам, больше не появлялся, администраторы же, к которым после этого обратились посетительницы, «тоже не знали, что делать». Как позже горожанкам передали в Мариинском театре, в ответ на вопросы мужчина заявил, что выбросил камеру в Крюков канал, потому что «испугался».
Информационный запрос с просьбой прокомментировать произошедшее «Фонтанка» направила в Мариинский театр, однако оперативного ответа не получила. Саму зрительницу уверили, что охранник от работы временно отстранён.
«Нам записи [с камер, установленных в театре. — Прим.ред] не показывают, но говорят, что видно, как он подходит к каналу», — сообщила «Фонтанке» петербурженка. По размерам и форме устройство было похоже на GoPro, а из-за толстого слоя скотча оставалось невидимым.
Полиция приехала в Мариинский ко второму акту, девушка написала заявление с просьбой «принять меры в отношении охранника или другого лица, которое установило камеру». Документ есть в распоряжении «Фонтанки». Как сообщила горожанка корреспонденту, убегавшего сотрудника для дачи объяснений увезли в отдел полиции №1 Адмиралтейского района.
«Фонтанка» запросила подробности в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, но пока не получила ответа.