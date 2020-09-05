Суд арестовал петербуржца, который не услышал слово «нет» от бывшей жены

На два месяца в следственный изолятор определён житель Приморского района Петербурга, которого обвиняют в насилии над бывшей женой. Он настаивает, что принуждения не было.

Об аресте 35-летнего петербуржца 5 сентября сообщает объединённая пресс-служба судов. По версии следствия, 3 сентября мужчина шесть часов не выпускал из квартиры на Планерной улице свою бывшую супругу. Согласно материалам дела, женщина за это время наслушалась угроз и была изнасилована. Из плена её вызволили полицейские, к которым обратился её отец.