ФАС рассказала про способы, которыми банки в России вводят клиентов в заблуждение

«Особое внимание мы хотели бы обратить на факты недобросовестной конкуренции на рынке банковских услуг, поскольку за первое полугодие текущего года мы выдали 11 предупреждений. Это только центральным аппаратом Федеральной антимонопольной службы. Это достаточно большое количество, которое нами ранее не фиксировалось», — цитирует Кашеварова 4 сентября РИА Новости .

Банки в России часто вводили клиентов в заблуждение. За первые полгода Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала 11 предупреждений, заявил заместитель руководителя ФАС Андрей Кашеваров на съезде Ассоциации банков России (АБР).

ФАС отметила, что клиенты получали неполную и противоречащую информацию о тарифах, а также до них не доводили данные о не начислении процентов с определенного остатка средств. Антимонопольщики увидели нарушения при оформлении вкладов с плавающей процентной ставкой, а также зафиксировали неинформирование потенциальных клиентов об ограничениях при получении кэшбеков по кредитным и дебетовым картам. Также ФАС указала на непрозрачную терминологию договоров и сравнение услуг с услугами конкурентов, чтобы создать впечатление собственного превосходства.



Ранее сообщалось, что из-за эпидемии коронавируса россияне перестали откладывать кредитные карты про запас. Доля тех, кто начал пользоваться кредиткой сразу после получения, достигла исторического максимума в июле 2020 года.

