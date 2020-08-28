В квартире в Шушарах ремонт окна закончился взрывом баллона с пеной, есть пострадавший
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Жителя квартиры в Пушкинском районе Петербурга увезли в больницу после неудачного ремонта. Он получил травмы из-за взрыва баллона с монтажной пеной.
Как стало известно «Фонтанке», 28 августа экстренные службы вызвали на Московское шоссе после того, как с 11-го этажа полетели осколки окна и вещи. Жильца квартиры госпитализировали до приезда МЧС.
По предварительной информации, мужчина запенивал окно, одновременно работая электролобзиком. Баллон с пеной взорвался.
Жителя квартиры в Пушкинском районе Петербурга увезли в больницу после неудачного ремонта. Он получил травмы из-за взрыва баллона с монтажной пеной.
Как стало известно «Фонтанке», 28 августа экстренные службы вызвали на Московское шоссе после того, как с 11-го этажа полетели осколки окна и вещи. Жильца квартиры госпитализировали до приезда МЧС.
По предварительной информации, мужчина запенивал окно, одновременно работая электролобзиком. Баллон с пеной взорвался.